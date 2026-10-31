Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Скриншот ефіру: Новини.LIVE

Економіст Олексій Кущ пояснив, чому в Україні продовжує дорожчати пальне, та звернув увагу на ризики для його постачання. За його словами, ситуація на світовому ринку нафтопродуктів залишається нестабільною. Крім того, можливе відновлення військових дій між США та Іраном може ще більше ускладнити ситуацію з енергоресурсами.

Про це експерт розповів в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Чому дорожчає пальне в Україні

Кущ пов'язує зростання цін на українських АЗС зі змінами на світовому нафтовому ринку. За його словами, вартість нафти суттєво зросла порівняно з показниками кількамісячної давнини.

"Росте, тому що в світі нафта скільки вже за барель? 115, 117? А була ще декілька місяців тому 90 і 80 доларів", — пояснив аналітик.

Водночас проблема не обмежується лише дорожчою нафтою. На світовому ринку скорочується кількість готових нафтопродуктів. За окремими видами пального ситуація вже критична.

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Окремо Кущ звернув увагу на ситуацію навколо Ірану. Він припускає, що після проміжних виборів до Конгресу США можуть відновитися військові дії проти цієї країни.

"Тому досить вірогідно, що ситуація буде погіршуватися", — зазначив фінансовий аналітик.

Він наголосив, що подальший розвиток подій може вплинути на доступність енергоресурсів на міжнародному ринку.

"І питання буде вже не в ціні, а в фізичній наявності того чи іншого ресурсу", — підсумував Кущ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що ситуація на українському паливному ринку залишається напруженою. Станом на 30 жовтня середня ціна бензину А-95 становила 90,07 грн/л, дизельного пального — 104,26 грн/л, а скрапленого газу — 57,66 грн/л. Такі дані наводить Консалтингова група А-95.

Також Новини.LIVE писали, що Олексій Кущ прогнозує нульове економічне зростання України за підсумками 2026 року, тоді як інфляція може перевищити 10%. На думку аналітика, уряду необхідно оцінити реальний стан економіки та перейти до практичних кроків для її стабілізації.