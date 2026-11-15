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Главная Новости дня Цены на топливо: дизель подешевел на АЗС, но автогаз подорожал

Цены на топливо: дизель подешевел на АЗС, но автогаз подорожал

Ua ru
15 ноября 2026 13:23
Цены на топливо 15 ноября: сколько стоит бензин, дизельное топливо и газ Новини.LIVE
Одна из украинских АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 ноября, украинские автозаправочные станции частично изменили цены на топливо, причем наибольшие изменения коснулись дизеля и автомобильного газа. Государственная сеть "Укрнафта" снизила стоимость дизельного топлива на одну гривну за литр, тогда как UPG на такую же сумму повысила цену автогаза.

О стоимости топлива сообщает Новини.LIVE.

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Цены на топливо
Цены на топливо UPG. Фото: скриншот

Цены на топливо 15 ноября

На заправках "Укрнафты" стандартное дизельное топливо подешевело до 101,90 грн/л, а премиальное ДТ Energy — до 103,90 грн/л.

В то же время сеть UPG повысила стоимость сжиженного газа на одну гривну — до 61,90 грн/л. Теперь самый дешевый автогаз среди пяти исследованных сетей предлагает "Укрнафта" — 60,90 грн/л.

Самые низкие цены на бензин А-95 сохраняются в "Укрнафте" и UPG — по 86,90 грн/л. Самый доступный дизель продает UPG — 101,56 грн/л.

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Сети OKKO, WOG и SOCAR оставили стоимость всех видов топлива без изменений.

На заправках OKKO бензин А-95 Евро стоит 90,90 грн/л, Pulls 95 — 93,90 грн/л, а Pulls 100 — 100,90 грн/л. Обычное дизельное топливо продают по 105,90 грн/л, премиальное — по 108,90 грн/л. Автогаз стоит 63,90 грн/л.

Цены на топливо
Цены на топливо OKKO. Фото: скриншот

В сети WOG цена бензина А-95 Евро составляет 90,90 грн/л, Mustang 95 — 93,90 грн/л, а бензина 100 — 100,90 грн/л. Дизель Евро-5 стоит 105,90 грн/л, Mustang — 108,90 грн/л, газ — 63,50 грн/л.

На станциях SOCAR бензин А-95 продают по 91,90 грн/л, NANO 95 — по 94,90 грн/л, NANO 100 — по 102 грн/л. Дизель NANO стоит 106 грн/л, NANO Extro — 109 грн/л, а автогаз — 63,90 грн/л.

В "Укрнафте" бензин А-92 стоит 84,90 грн/л, А-95 и Energy 95 — по 86,90 грн/л. Стоимость стандартного дизеля составляет 101,90 грн/л, Energy — 103,90 грн/л, а газа — 60,90 грн/л.

В сети UPG бензин А-95 продают по 86,90 грн/л, UPG 95 — по 89,90 грн/л, UPG 100 — по 97,90 грн/л. Дизель EURO DIESEL стоит 101,56 грн/л, upgDIESEL — 104,90 грн/л, а автогаз — 61,90 грн/л.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн спрогнозировал подорожание автогаза до 63–67 грн за литр. По его словам, причиной является дефицит сжиженного газа в Европе и повышение закупочных цен.

Также Новини.LIVE писал о росте стоимости мобильных укрытий для автозаправочных станций. Защитное сооружение на десять человек стоит от 1,4 до 2 млн грн в зависимости от модификации.

цены на топливо бензин АЗС топливо автогаз дизель
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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