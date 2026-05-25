Ціни на нафту обвалилися на тлі заяв США про угоду з Іраном

Нафтопереробний завод. Фото: REUTERS/Stringer

На тлі заяв про наближення мирної угоди між США та Іраном ціни на нафту пішли вниз. Станом на 25 травня вони досягли двотижневого мінімуму. Однак для відновлення нормального потоку нафти через протоку все ж знадобиться кілька місяців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Зниження цін на нафту

Так, ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 4,71 долара — до 93,83 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate також втратила у ціні 4,57 долара й опустилася до позначки 92,03 долара за барель.

Аналітики пояснюють таку динаміку очікуваннями ринку щодо потенційного повернення стабільних поставок нафти через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світової торгівлі енергоносіями. До початку бойових дій через цей морський коридор проходило близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Водночас експерт MST Marquee Сол Кавонік зазначив, що попри збереження значних ризиків, інвестори побачили "світло в кінці тунелю", яке може частково знизити напругу на нафтовому ринку найближчим часом.

Читайте також:

За оцінками аналітиків, навіть у разі досягнення домовленостей повне відновлення транспортування нафти через протоку та ремонт пошкодженої інфраструктури можуть тривати кілька місяців.

Як писали Новини.LIVE, 24 травня Дональд Трамп заявив, що проект майбутньої угоди з Іраном практично узгоджений. Документ, зокрема, передбачає відкриття Ормузької протоки.

А 19 травня президент США повідомляв, що призупинив заплановану атаку на Іран. Він пояснив, що вирішив дати можливість провести переговори про мирну угоду.