Цены на нефть обвалились на фоне заявлений США о сделке с Ираном

Нефтеперерабатывающий завод. Фото: REUTERS/Stringer

На фоне заявлений о приближении мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть пошли вниз. По состоянию на 25 мая они достигли двухнедельного минимума. Однако для восстановления нормального потока нефти через пролив все же понадобится несколько месяцев.

Снижение цен на нефть

Так, фьючерсы на нефть Brent подешевели на 4,71 доллара — до 93,83 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate также потеряла в цене 4,57 доллара и опустилась до отметки 92,03 доллара за баррель.

Аналитики объясняют такую динамику ожиданиями рынка относительно потенциального возвращения стабильных поставок нефти через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. До начала боевых действий через этот морской коридор проходило около пятой части мировых поставок нефти.

В то же время эксперт MST Marquee Сол Кавоник отметил, что несмотря на сохранение значительных рисков, инвесторы увидели "свет в конце тоннеля", который может частично снизить напряжение на нефтяном рынке в ближайшее время.

По оценкам аналитиков, даже в случае достижения договоренностей полное восстановление транспортировки нефти через пролив и ремонт поврежденной инфраструктуры могут занять несколько месяцев.

Как писали Новини.LIVE, 24 мая Дональд Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном практически согласован. Документ, в частности, предусматривает открытие Ормузского пролива.

А 19 мая президент США сообщал, что приостановил запланированную атаку на Иран. Он объяснил, что решил дать возможность провести переговоры о мирном соглашении.