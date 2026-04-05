Ціни на дизель у Німеччині перевищили 150 грн за літр

Дата публікації: 5 квітня 2026 00:33
Ціни на пальне в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

У Німеччині продовжують зростати ціни на пальне. Станом на 4 квітня на окремих автозаправках вартість літра дизельного палива майже сягнула 3 євро (понад 150 грн).

Про це повідомляє Новини.LIVE

Яка вартість пального в Німеччині

Журналісти Новини.LIVE зафіксували, що актуальні цінники на АЗС в Німеччині досі на високому рівні. Зокрема, 4 квітня водіям пропонували такі ціни:

  • Ultimate 102 —  2,94 євро за літр (148,23 грн/л);
  • Super — 2,61 євро за літр (131,60 грн/л);
  • Super E10 — 2,55 євро за літр (128,57 грн/л);
  • Diesel — 2,68 євро за літр (135,13 грн/л);
  • Ultimate Diesel — 2,99 євро за літр (150,76 грн/л).
Скільки коштує пальне в Німеччині 4 квітня
Ціни на пальне в Німеччині 4 квітня Фото: Новини.LIVE

Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального. Якщо звичайний дизель ще утримується на рівні трохи вище 2,68 євро, то покращене дизельне паливо вже досягає 3 євро.

Пальне в Україні

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за словами економіста Олега Устенка, ціни на пальне в Україні можуть зрости до 120 гривень за літр. Причиною цього він пояснив зростання ціни на нафту Brent, яка потенційно може піднятися до 120-150 доларів за барель.

Також ми інформували, що в Україні запрацювала програма "Кешбек на пальне". Вона дозволяє економити від 2 до 11 грн на літрі, а максимальна сума кешбеку становить до 1000 грн на місяць для однієї людини.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
