Ціни на дизель у Німеччині перевищили 150 грн за літр

У Німеччині продовжують зростати ціни на пальне. Станом на 4 квітня на окремих автозаправках вартість літра дизельного палива майже сягнула 3 євро (понад 150 грн).

Яка вартість пального в Німеччині

Журналісти Новини.LIVE зафіксували, що актуальні цінники на АЗС в Німеччині досі на високому рівні. Зокрема, 4 квітня водіям пропонували такі ціни:

Ultimate 102 — 2,94 євро за літр (148,23 грн/л);

Super — 2,61 євро за літр (131,60 грн/л);

Super E10 — 2,55 євро за літр (128,57 грн/л);

Diesel — 2,68 євро за літр (135,13 грн/л);

Ultimate Diesel — 2,99 євро за літр (150,76 грн/л).

Найбільше подорожчання помітне саме у сегменті преміального пального. Якщо звичайний дизель ще утримується на рівні трохи вище 2,68 євро, то покращене дизельне паливо вже досягає 3 євро.

Пальне в Україні

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за словами економіста Олега Устенка, ціни на пальне в Україні можуть зрости до 120 гривень за літр. Причиною цього він пояснив зростання ціни на нафту Brent, яка потенційно може піднятися до 120-150 доларів за барель.

