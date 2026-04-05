Цены на дизель в Германии превысили 150 грн за литр

В Германии продолжают расти цены на топливо. По состоянию на 4 апреля на отдельных автозаправках стоимость литра дизельного топлива почти достигла 3 евро (более 150 грн).

Какая стоимость топлива в Германии

Журналисты Новини.LIVE зафиксировали, что актуальные ценники на АЗС в Германии до сих пор на высоком уровне. В частности, 4 апреля водителям предлагали такие цены:

Ultimate 102 — 2,94 евро за литр (148,23 грн/л);

Super — 2,61 евро за литр (131,60 грн/л);

Super E10 — 2,55 евро за литр (128,57 грн/л);

Diesel — 2,68 евро за литр (135,13 грн/л);

Ultimate Diesel — 2,99 евро за литр (150,76 грн/л).

Наибольшее подорожание заметно именно в сегменте премиального топлива. Если обычный дизель еще удерживается на уровне чуть выше 2,68 евро, то улучшенное дизельное топливо уже достигает 3 евро.

Топливо в Украине

Ранее Новини.LIVE сообщало, что по словам экономиста Олега Устенко, цены на топливо в Украине могут вырасти до 120 гривен за литр. Причиной этого он объяснил рост цены на нефть Brent, которая потенциально может подняться до 120-150 долларов за баррель.

Также мы информировали, что в Украине заработала программа "Кэшбек на топливо". Она позволяет экономить от 2 до 11 грн на литре, а максимальная сумма кэшбэка составляет до 1000 грн в месяц для одного человека.