Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цены на дизель в Германии превысили 150 грн за литр

Цены на дизель в Германии превысили 150 грн за литр

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 00:33
Цены на топливо в Германии. Фото: Новости.LIVE

В Германии продолжают расти цены на топливо. По состоянию на 4 апреля на отдельных автозаправках стоимость литра дизельного топлива почти достигла 3 евро (более 150 грн).

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какая стоимость топлива в Германии

Журналисты Новини.LIVE зафиксировали, что актуальные ценники на АЗС в Германии до сих пор на высоком уровне. В частности, 4 апреля водителям предлагали такие цены:

  • Ultimate 102 — 2,94 евро за литр (148,23 грн/л);
  • Super — 2,61 евро за литр (131,60 грн/л);
  • Super E10 — 2,55 евро за литр (128,57 грн/л);
  • Diesel — 2,68 евро за литр (135,13 грн/л);
  • Ultimate Diesel — 2,99 евро за литр (150,76 грн/л).
Скільки коштує пальне в Німеччині 4 квітня
Цены на топливо в Германии 4 апреля Фото: Новости.LIVE

Наибольшее подорожание заметно именно в сегменте премиального топлива. Если обычный дизель еще удерживается на уровне чуть выше 2,68 евро, то улучшенное дизельное топливо уже достигает 3 евро.

Топливо в Украине

Ранее Новини.LIVE сообщало, что по словам экономиста Олега Устенко, цены на топливо в Украине могут вырасти до 120 гривен за литр. Причиной этого он объяснил рост цены на нефть Brent, которая потенциально может подняться до 120-150 долларов за баррель.

Читайте также:

Также мы информировали, что в Украине заработала программа "Кэшбек на топливо". Она позволяет экономить от 2 до 11 грн на литре, а максимальная сумма кэшбэка составляет до 1000 грн в месяц для одного человека.

цены на топливо Германия бензин
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации