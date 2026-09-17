Сергій Куюн попередив про рекордні ціни на дизель в Україні

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Через військові дії на Близькому Сході та загострення в районі Ормузької протоки дизель в Україні стрімко дорожчає. Незабаром роздрібні ціни можуть піднятися до 106 гривень за літр. Експерт Сергій Куюн зазначив, що через повну залежність від імпорту внутрішній ринок миттєво повторює глобальну цінову динаміку.

Про це Сергій Куюн розповів ексклюзивно в програмі "Київський час".

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В Україні очікують ще більше здорожчання дизелю

Україна повністю забезпечує свої потреби за рахунок закордонних постачань, тому будь-які зрушення за межами країни миттєво відбиваються на вартості енергоресурсів для внутрішнього споживача. Сергій Куюн пояснив, що на тлі міжнародної напруги за останні кілька діб світові котирування дизеля додали різницю в ціні близько на 8 гривень за літр, що відповідає подорожчанню майже на 10%.

"За останні два дні світова ціна на дизель піднялася на 8 гривень за літр, якщо перерахувати. Якщо 100, то це майже 10%. І так відбувається постійно, як війна в Ірані розпочалася, такі гойдалки ми і бачимо кожен день. Тому так ніхто не рахує. Ми країна імпортер пального, ми його не виробляємо, тому просто дублюємо ту динаміку, яка є на світових ринках. Вони живуть очікуваннями, вони бачать ситуацію, яка в Ормузькій протоці, взагалі, на Близькому Сході", — констатував фахівець.

Стрімке подорожчання на зовнішніх ринках уже призвело до зростання оптових цін в Україні, які наразі перебувають на позначці близько 98 гривень за літр.

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"Я скажу так, сьогодні ціна оптова на дизель 98 гривень. Протягом останніх двох років націнка формула розрібної ціни була оптова ціна + 8 гривень на дизель. Тобто 106 гривень, це вже те, що якщо ціна зараз не зміниться нічого в світі, якщо це ще протримається тиждень-два, то ця ціна буде на колонках", — наголосив директор "Консалтингової групи "А-95".

За оцінкою експерта, попри те, що впродовж шести місяців дизельне пальне подорожчало у півтора раза, а бензин додав 35%, споживання в країні залишається майже на колишньому рівні.

"Знаєте, вже не має значення, що то буде. Знаєте, що найхарактерніше, що споживання не знижується. Не знижується. Тобто за пів року ціна на дизель зросла в півтора раза, на бензин на 35%. І ми не бачимо зниження особливого", — підсумував Сергій Куюн.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що Сергій Куюн також порадив українцям та підприємцям завчасно подбати про запаси пального, щоб запобігти паніці на ринку у випадку перебоїв із доставкою. Нині загального браку бензину чи дизелю в країні наразі не спостерігається, проте точкові обстріли логістичних вузлів здатні тимчасово порушити постачання палива на заправки.

Небезпеку для ринку посилюють постійні прицільні удари противника. Наразі в Україні вже зруйновано близько 200 АЗС. За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, російська армія цілеспрямовано атакує дронами паливні станції передусім у Київській області, де заправки часто розташовані поблизу житлових кварталів.