Сергей Куюн предупредил о рекордных ценах на дизельное топливо в Украине

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Из-за военных действий на Ближнем Востоке и обострения ситуации в районе Ормузского пролива дизельное топливо в Украине стремительно дорожает. В ближайшее время розничные цены могут подняться до 106 гривен за литр. Эксперт Сергей Куюн отметил, что из-за полной зависимости от импорта внутренний рынок мгновенно повторяет глобальную ценовую динамику.

Об этом Сергей Куюн рассказал эксклюзивно в программе "Київський час".

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В Украине ожидают еще большего подорожания дизельного топлива

Украина полностью обеспечивает свои потребности за счет зарубежных поставок, поэтому любые изменения за пределами страны мгновенно отражаются на стоимости энергоресурсов для внутреннего потребителя. Сергей Куюн пояснил, что на фоне международной напряженности за последние несколько суток мировые котировки дизельного топлива выросли примерно на 8 гривен за литр, что соответствует подорожанию почти на 10%.

"За последние два дня мировая цена на дизельное топливо поднялась на 8 гривен за литр, если пересчитать. Если 100, то это почти 10%. И так происходит постоянно: с тех пор как началась война в Иране, мы каждый день наблюдаем такие колебания. Поэтому никто так не считает. Мы — страна-импортер топлива, мы его не производим, поэтому просто повторяем ту динамику, которая наблюдается на мировых рынках. Они руководствуются ожиданиями, они видят ситуацию в Ормузском проливе и вообще на Ближнем Востоке", — констатировал специалист.

Стремительное подорожание на внешних рынках уже привело к росту оптовых цен в Украине, которые сейчас находятся на отметке около 98 гривен за литр.

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"Я скажу так: сегодня оптовая цена на дизельное топливо составляет 98 гривен. В течение последних двух лет наценка в формуле розничной цены составляла: оптовая цена плюс 8 гривен за дизельное топливо. То есть 106 гривен — это уже то, что, если цена сейчас не изменится и ничего в мире не произойдет, если это продержится еще неделю-две, то именно такая цена будет на заправках", — подчеркнул директор «Консалтинговой группы «А-95».

По оценке эксперта, несмотря на то, что за шесть месяцев дизельное топливо подорожало в полтора раза, а бензин — на 35%, потребление в стране остается почти на прежнем уровне.

"Знаете, уже не имеет значения, что это будет. Знаете, что самое характерное — потребление не снижается. Не снижается. То есть за полгода цена на дизель выросла в полтора раза, на бензин — на 35%. И мы не видим особого снижения", — подытожил Сергей Куюн.

Новини.LIVE сообщали ранее, что Сергей Куюн также посоветовал украинцам и предпринимателям заранее позаботиться о запасах топлива, чтобы предотвратить панику на рынке в случае перебоев с доставкой. В настоящее время общего дефицита бензина или дизеля в стране пока не наблюдается, однако точечные обстрелы логистических узлов способны временно нарушить поставки топлива на заправки.

Опасность для рынка усугубляют постоянные прицельные удары противника. На данный момент в Украине уже разрушено около 200 АЗС. По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, российская армия целенаправленно атакует дронами заправочные станции прежде всего в Киевской области, где АЗС часто расположены вблизи жилых кварталов.