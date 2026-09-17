Перебої з пальним в Україні: чи можливий дефіцит на АЗС

АЗС в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям та бізнесу варто сформувати запаси пального, аби уникнути ажіотажу в разі перебоїв із постачанням. Директор групи "А-95" Сергій Куюн наголошує, що наразі в Україні глобального дефіциту палива немає, проте ворожі удари по логістиці можуть тимчасово ускладнити доставку нафтопродуктів до АЗС.

Про це Сергій Куюн ексклюзивно розповів в ефірі "Київський час".

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Українцям варто подбати про запаси пального

Експерт Сергій Куюн зазначив, що загальної нестачі палива на ринку зараз немає, автозаправні станції функціонують стабільно і обсяги постачання також достатні. Але постійні спроби противника руйнувати транспортні коридори можуть спровокувати локальні затримки.

"У мене немає сумнівів, що буде все гаразд з пальним. Тобто це абсолютно, це треба розуміти, це просто терор мирного населення", — підкреслив експерт паливного ринку.

Він пояснив, що саме від інтенсивності обстрілів інфраструктури залежатиме безперебійність доставки ресурсу найближчим часом.

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Щоб мінімізувати ризики під час можливого відновлення пошкоджених маршрутів або прокладання нових каналів постачання, Сергій Куюн радить завчасно запастися пальним. Це стосується як звичайних автовласників, так і муніципалітетів, промислових підприємств та комерційних організацій.

"Я закликаю тих, у кого є така можливість... все ж таки мати певний запас пального для того, щоб саме пройти оці періоди, коли ми будемо налагоджувати нові канали постачання або їх просто ремонтувати", — зазначив директор "А-95".

За його словами, така передбачливість допоможе країні уникнути масової паніки та ажіотажу на заправках. Експерт також додав, що витрачені на такий резерв кошти точно не пропадуть марно.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що російські обстріли зруйнували в Україні близько 200 автозаправних станцій. Військові експерти зазначають, що росіяни цілеспрямовано атакують заправки дронами і ця тактика не нова. Але віднедавна росіяни почали атакувати посилено АЗС на Київщині, з огляду на їхню близькість до житлових кварталів.

Зокрема, у Києві лише за останні дні зафіксовано низку влучань: 11 вересня під удар потрапили об'єкти в Дніпровському та Оболонському районах, а під час масованої атаки 15 вересня руйнувань зазнали станції мережі "Укрнафта" в Голосіївському та Дарницькому районах.

Разом з тим пальне в Україні продовжує дорожчати, АЗС щоденно коригують роздрібні ціни. Вартість бензину на більшості станцій пішла вгору, тоді як преміальний дизель, ціна якого напередодні подекуди сягала 100 гривень за літр, знову опустився нижче цієї психологічної позначки.

Зростання вартості пального та ускладнення транспортних ланцюгів неминуче вплинуть на споживчий ринок. Оскільки витрати на перевезення закладені в собівартість майже всіх товарів щоденного вжитку, експерти попереджають про швидке підвищення цін на базові харчові продукти в супермаркетах.