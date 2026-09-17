Перебои с топливом в Украине: возможен ли дефицит на АЗС

АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам и бизнесу следует создать запасы топлива, чтобы избежать ажиотажа в случае перебоев с поставками. Директор группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что на данный момент в Украине нет глобального дефицита топлива, однако вражеские удары по логистике могут временно затруднить доставку нефтепродуктов на АЗС.

Об этом Сергей Куюн эксклюзивно рассказал в эфире программы "Київський час".

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Украинцам стоит позаботиться о запасах топлива

Эксперт Сергей Куюн отметил, что общего дефицита топлива на рынке сейчас нет, автозаправочные станции работают стабильно, а объемы поставок также достаточны. Но постоянные попытки противника разрушать транспортные коридоры могут спровоцировать локальные задержки.

"У меня нет сомнений, что с топливом всё будет в порядке. То есть это абсолютно, это нужно понимать, это просто террор мирного населения", — подчеркнул эксперт топливного рынка.

Он пояснил, что именно от интенсивности обстрелов инфраструктуры будет зависеть бесперебойность доставки ресурса в ближайшее время.

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Чтобы минимизировать риски во время возможного восстановления поврежденных маршрутов или прокладки новых каналов снабжения, Сергей Куюн советует заранее запастись топливом. Это касается как обычных автовладельцев, так и муниципалитетов, промышленных предприятий и коммерческих организаций.

"Я призываю тех, у кого есть такая возможность… всё же иметь определённый запас топлива для того, чтобы именно пережить эти периоды, когда мы будем налаживать новые каналы снабжения или просто их ремонтировать", — отметил директор «А-95».

По его словам, такая предусмотрительность поможет стране избежать массовой паники и ажиотажа на заправках. Эксперт также добавил, что средства, потраченные на такой резерв, точно не пропадут зря.

Новини.LIVE ранее сообщали, что российские обстрелы разрушили в Украине около 200 автозаправочных станций. Военные эксперты отмечают, что россияне целенаправленно атакуют заправки дронами, и эта тактика не нова. Но с недавних пор россияне начали усиленно атаковать АЗС в Киевской области, учитывая их близость к жилым кварталам.

В частности, в Киеве только за последние дни зафиксирован ряд попаданий: 11 сентября под удар попали объекты в Днепровском и Оболонском районах, а во время массированной атаки 15 сентября разрушениям подверглись станции сети "Укрнафта" в Голосеевском и Дарницком районах.

Вместе с тем топливо в Украине продолжает дорожать, АЗС ежедневно корректируют розничные цены. Стоимость бензина на большинстве станций пошла вверх, тогда как премиальный дизель, цена которого накануне местами достигала 100 гривен за литр, снова опустилась ниже этой психологической отметки.

Рост стоимости топлива и осложнение транспортных цепочек неизбежно повлияют на потребительский рынок. Поскольку расходы на перевозку заложены в себестоимость почти всех товаров повседневного спроса, эксперты предупреждают о скором повышении цен на основные продукты питания в супермаркетах.