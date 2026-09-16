Росія знищила близько 200 АЗС в Україні - експерт

Знищена АЗС внаслідок удару РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Внаслідок російських атак по Україні знищено близько 200 автозаправних станцій. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що російські війська спрямовують безпілотники по АЗС, зокрема через їхнє розташування поблизу житлової забудови. Особливо це стосується Київщини.

Снєгирьов розповів про ситуацію в ефірі День.LIVE.

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РФ знищила 200 українських АЗС

Дмитро Снєгирьов заявив кореспондентам День.LIVE, що російські війська використовують безпілотники для ударів по автозаправних станціях по всій Україні.

Він повідомляє, що внаслідок російських атак уже знищено близько 200 АЗС. Аналітик зазначив, що такі об’єкти можуть ставати цілями через характер їхнього розташування та потенційні наслідки ударів.

"Ворог спрямовує свої безпілотники на заправки, щоб завдати максимальної шкоди цивільним", — сказав військовий експерт.

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Військовий аналітик звернув увагу на те, що частина автозаправних станцій розташована безпосередньо поблизу житлової щільної забудови, особливо це простежується в столиці України. Адже саме у такому випадку удар по АЗС може створювати додаткові ризики для цивільного населення та прилеглих будівель.

Окремо в ефірі було підкреслено, що під час атак РФ використовує таке озброєння, яке дозволяє не тільки спалити, а ще й "посікти" все навколо. Військовий експерт запевняє, це зроблено Росією для більшого терору цивільного населення.

Новини.LIVE писали, що АЗС Київської області підключать до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони. Завдяки цьому працівники заправок зможуть у реальному часі відстежувати рух повітряних цілей та швидше реагувати на загрозу під час російських атак.

Ми інформували, що економіст Олексій Кущ вважає, що російські удари по автозаправних станціях у Києві можуть мати на меті посилення психологічного тиску на цивільне населення. Він запевняє, що в разі подібних атак не варто скуповувати пальне, продукти чи інші товари про запас.