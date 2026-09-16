Россия уничтожила около 200 АЗС в Украине — эксперт

АЗС уничтожена в результате удара со стороны РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В результате российских атак на Украину было уничтожено около 200 автозаправочных станций. Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российские войска направляют беспилотники на АЗС, в частности из-за их расположения вблизи жилой застройки. Особенно это касается Киевской области.

Снегирев рассказал о ситуации в эфире День.LIVE.

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Россия уничтожила 200 украинских АЗС

Дмитрий Снегирев заявил корреспондентам День.LIVE, что российские войска используют беспилотники для нанесения ударов по автозаправочным станциям по всей Украине.

Он сообщает, что в результате российских атак уже уничтожено около 200 АЗС. Аналитик отметил, что такие объекты могут становиться целями из-за характера их расположения и потенциальных последствий ударов.

"Враг направляет свои беспилотники на заправки, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению", — сказал военный эксперт.

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Военный аналитик обратил внимание на то, что часть автозаправочных станций расположена непосредственно вблизи плотной жилой застройки, особенно это прослеживается в столице Украины. Ведь именно в таком случае удар по АЗС может создавать дополнительные риски для гражданского населения и прилегающих зданий.

Отдельно в эфире было подчеркнуто, что во время атак РФ использует такое вооружение, которое позволяет не только сжечь, но и "изрезать" все вокруг. Военный эксперт утверждает, что это сделано Россией для усиления террора в отношении гражданского населения.

Новини.LIVE писали, что АЗС Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которую используют Силы обороны. Благодаря этому работники заправок смогут в режиме реального времени отслеживать движение воздушных целей и быстрее реагировать на угрозу во время российских атак.

Мы сообщали, что экономист Алексей Кущ считает, что российские удары по автозаправочным станциям в Киеве могут иметь целью усиление психологического давления на гражданское население. Он уверяет, что в случае подобных атак не стоит скупать топливо, продукты или другие товары впрок.