Головна Новини дня Цимбалюк пояснив, чому взяв участь в проєкті "Холостяк"

Цимбалюк пояснив, чому взяв участь в проєкті "Холостяк"

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 19:57
Цимбалюк пояснив, чому погодився стати учасником шоу Холостяк
Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Актор та учасник 13 сезону проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк зізнався, чому взяв участь у шоу. За його словами, було декілька причин.

Про це Тарас Цимбалюк розповів в інтервʼю Okay Eva у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Чому Цимбалюк пішов на "Холостяка"

"Я пішов на шоу "Холостяк" за декількома причинами. По-перше, в мене був дуже турбулентно емоційний період, коли я приймав це рішення. І мені хотілося абсолютно якогось нового, унікального досвіду. А це реально унікальний досвід для артиста, для хто б туди не пішов. Я вважаю, що це теж внесок, в принципі, у розвиток кіно, у розвиток телебачення", — заявив Цимбалюк.

За його словами, цей проєкт дуже вагомий для населення, оскільки він дуже популярний.

Водночас актор каже, що у нього були інші думки щодо шоу. Він вважав це дуже дивним форматом розважального характеру, який є абсолютно не на часі в країні. 

Цимбалюк поділився, що йому писали подяку люди, оскільки під час перегляду шоу, вони відчували себе як у мирні часи.

Повідомлення, яке писали Цимбалюку. Фото: скриншот

"Я дійсно допускав, що я можу там зустріти якусь цікаву для себе людину, з якою я можу спробувати побудувати стосунок", — зізнався Цимбалюк.

Він повідомив, що в проєкті поставив звичайний гонорар, як у кіно, оскільки не йшов туди за грошима.

Нагадаємо, 26 грудня у фіналі "Холостяка" Цимбалюк вручив каблучку Надії Головчук. Водночас згодом стало відомо, що пара розійшлась.

Також актора після шоу помітили в компанії фіналістки Анастасії Половинкіної

шоу Холостяк Україна Тарас Цимбалюк кохання проєкт
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
