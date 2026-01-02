Тараса Цимбалюка помітили з Половинкіною у Карпатах

Тарас Цимбалюк разом з Анастасією Половинкіною. Фото: кадр з відео

Актор Тарас Цимбалюк привернув увагу глядачів шоу "Холостяк" після того, як з'явився на зимовому відпочинку в Карпатах у компанії фіналістки проєкту Анастасії Половинкіної. Спільні кадри пари були зроблені у Буковелі, де вони зустрічали Новий рік, однак поряд із Цимбалюком не помітили переможницю сезону — Надін Головчук.

Кадрами з відпочинку поділилися актор і комік Роман Крохін та акторка Олена Світлицька, які й "впіймали" парочку у кадр.

Реклама

Читайте також:

Цимбалюк святкував Новий рік у Буковелі без Надін?

Святкування Нового року актор провів у колі друзів. Серед них були Роман Крохін та Олена Світлицька, які й опублікували в Stories фото, на яких Цимбалюк позує разом із Половинкіною.

Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна. Фото: скриншот

Ці знімки одразу викликали хвилю обговорень серед шанувальників проєкту та породили нові припущення щодо особистого життя головного героя сезону.

Тарас Цимбалюк поруч з Анастасією Половинкіною. Фото: скриншот

Водночас Анастасія Половинкіна також зустріла Новий рік у Буковелі, де відпочивала разом із друзями. У гірському будиночку вона святкувала у компанії, серед якої був і співак Віталій Островський.

Цікаво, що переможниця 14-го сезону "Холостяка" Надін Головчук нині теж перебуває в Карпатах, однак спільної появи з Цимбалюком на публіці зафіксовано не було. У своїх соцмережах модель поділилася емоційним дописом про новорічну ніч, зазначивши, що зустріла свято в теплій атмосфері з близькими.

Крім того, користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Цимбалюк і Головчук не підписані один на одного в Instagram. Натомість актор активно коментує публікації Половинкіної, що лише підсилює інтерес до ситуації після фіналу шоу.

А вже сьогодні у п'ятницю, 2 січня, українці зможуть дізнатися усе про те, як саме склалися стосунки між Тарасом Цимбалюком і Надін Головчук після завершення 14-го сезону "Холостяка" на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, Надін Головчук висловилась про стосунки з Тарасом Цимбалюком та відповіла, як вплинула участь у шоу на її життя.

Частина фанатів обурена, що Тарас Цимбалюк не розглянув для стосунків Ірину Пономаренко. Психологиня проаналізувала, чи було майбутнє у коханні між Цимбалюком та Пономаренко.