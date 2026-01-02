Тараса Цимбалюка помітили з Половинкіною у Карпатах

А як же Надін — Цимбалюк спалився у Карпатах з Половинкіною
Актор Тарас Цимбалюк привернув увагу глядачів шоу "Холостяк" після того, як з'явився на зимовому відпочинку в Карпатах у компанії фіналістки проєкту Анастасії Половинкіної. Спільні кадри пари були зроблені у Буковелі, де вони зустрічали Новий рік, однак поряд із Цимбалюком не помітили переможницю сезону — Надін Головчук.
Кадрами з відпочинку поділилися актор і комік Роман Крохін та акторка Олена Світлицька, які й "впіймали" парочку у кадр.
Цимбалюк святкував Новий рік у Буковелі без Надін?
Святкування Нового року актор провів у колі друзів. Серед них були Роман Крохін та Олена Світлицька, які й опублікували в Stories фото, на яких Цимбалюк позує разом із Половинкіною.
Ці знімки одразу викликали хвилю обговорень серед шанувальників проєкту та породили нові припущення щодо особистого життя головного героя сезону.
Водночас Анастасія Половинкіна також зустріла Новий рік у Буковелі, де відпочивала разом із друзями. У гірському будиночку вона святкувала у компанії, серед якої був і співак Віталій Островський.
Цікаво, що переможниця 14-го сезону "Холостяка" Надін Головчук нині теж перебуває в Карпатах, однак спільної появи з Цимбалюком на публіці зафіксовано не було. У своїх соцмережах модель поділилася емоційним дописом про новорічну ніч, зазначивши, що зустріла свято в теплій атмосфері з близькими.
Крім того, користувачі соцмереж звернули увагу на те, що Цимбалюк і Головчук не підписані один на одного в Instagram. Натомість актор активно коментує публікації Половинкіної, що лише підсилює інтерес до ситуації після фіналу шоу.
А вже сьогодні у п'ятницю, 2 січня, українці зможуть дізнатися усе про те, як саме склалися стосунки між Тарасом Цимбалюком і Надін Головчук після завершення 14-го сезону "Холостяка" на телеканалі СТБ.
