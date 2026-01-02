Тараса Цимбалюка заметили с Половинкиной в Карпатах

Тарас Цимбалюк вместе с Анастасией Половинкиной. Фото: кадр из видео

Актер Тарас Цимбалюк привлек внимание зрителей шоу "Холостяк" после того, как появился на зимнем отдыхе в Карпатах в компании финалистки проекта Анастасии Половинкиной. Совместные кадры пары были сделаны в Буковеле, где они встречали Новый год, однако рядом с Цимбалюком не заметили победительницу сезона — Надин Головчук.

Кадрами с отдыха поделились актер и комик Роман Крохин и актриса Елена Светлицкая, которые и "поймали" парочку в кадр.

Цимбалюк праздновал Новый год в Буковеле без Надин?

Празднование Нового года актер провел в кругу друзей. Среди них были Роман Крохин и Елена Светлицкая, которые и опубликовали в Stories фото, на которых Цимбалюк позирует вместе с Половинкиной.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина. Фото: скриншот

Эти снимки сразу вызвали волну обсуждений среди поклонников проекта и породили новые предположения о личной жизни главного героя сезона.

Тарас Цимбалюк рядом с Анастасией Половинкиной. Фото: скриншот

В то же время Анастасия Половинкина также встретила Новый год в Буковеле, где отдыхала вместе с друзьями. В горном домике она праздновала в компании, среди которой был и певец Виталий Островский.

Интересно, что победительница 14-го сезона "Холостяка" Надин Головчук сейчас тоже находится в Карпатах, однако совместного появления с Цимбалюком на публике зафиксировано не было. В своих соцсетях модель поделилась эмоциональным сообщением о новогодней ночи, отметив, что встретила праздник в теплой атмосфере с близкими.

Кроме того, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Цимбалюк и Головчук не подписаны друг на друга в Instagram. Зато актер активно комментирует публикации Половинкиной, что лишь усиливает интерес к ситуации после финала шоу.

А уже сегодня в пятницу, 2 января, украинцы смогут узнать все о том, как сложились отношения между Тарасом Цимбалюком и Надин Головчук после завершения 14-го сезона "Холостяка" на телеканале СТБ.

