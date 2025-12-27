Відео
Тарас Цимбалюк зробив вибір — хто переможниця "Холостяка"

Тарас Цимбалюк зробив вибір — хто переможниця "Холостяка"


Дата публікації: 27 грудня 2025 00:49
Вибір холостяка — кому вручив каблучку Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк і Надія Головчук. Фото: taras.tsim baliuk/Instagram

У п'ятницю, 26 грудня, відбувся фінал 14-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Актор Тарас Цимбалюк визначився з почуттями та вручив каблучку дівчині, в яку під час проєкту встиг закохатися.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто брав участь у фіналі "Холостяка"

У попередніх сезонах "Холостяка" до фіналу доходили лише дві учасниці. Цього разу у фінальній серії за серце головного героя змагалися три дівчини: 26-річні Ірина Пономаренко та Надія Головчук із Хмельцького, 30-річна менеджерка Анастасія Половінкіна з Києва. 

У кожної з учасниць було побачення: Надін зустрілася з Тарасом під час сніданку, Іра провела з ним обід, а Настя — повечеряла. Після всіх зустрічей Цимбалюк відпустив Ірину, тому що дійшов висновку, що між ними є лише "дитячий вайб", а далі стосунки не розвиваються. Після цього прощання холостяк влаштував побачення учасницям, які залишилися: з Надін займався гончарством, а з Настею був біля озера та у спа-салоні.

Перед церемонією троянд актор зізнався, що відчуває закоханість і хвилювання.

"Часто я не відчував від тебе ініціативи. Для мене в стосунках ініціатива – це ключ. Це про взаємність і гармонію. Мені хочеться відчувати такі речі щодня, тому я кажу тобі дякую, але пробач", — сказав він Анастасії.

Переможницею стала Надія Головчук. Саме їй Тарас Цимбалюк віддав каблучку.

"Кохання — це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій, але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Я хочу, щоб це була наша не остання зустріч. Я хочу, щоб це стало початком нашої історії", — заявив актор.

Чи залишилися Тарас Цимбалюк і Надія Головчук разом після проєкту — стане відомо після постшоу, яке відбудеться наступної п'ятниці, 2 січня.

Нагадаємо, колишня дружина Тараса Цимбалюка Тіна Антоненко висловилася щодо його участі у проєкті "Холостяк". Дівчина заявила, що ніяк до цього не ставиться, і назвала колишні стосунки давно забутою історією.

Раніше Надін Головчук розповіла, чи був у неї інтим із холостяком під час проєкту. Також дівчина прокоментувала чутки про свою перемогу.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
