Выбор холостяка — кому вручил кольцо Тарас Цимбалюк

В пятницу, 26 декабря, состоялся финал 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Актер Тарас Цимбалюк определился с чувствами и вручил кольцо девушке, в которую во время проекта успел влюбиться.

Кто участвовал в финале "Холостяка"

В предыдущих сезонах "Холостяка" до финала доходили только две участницы. На этот раз в финальной серии за сердце главного героя соревновались три девушки: 26-летние Ирина Пономаренко и Надежда Головчук из Хмельницкого, 30-летняя менеджер Анастасия Половинкина из Киева.

У каждой из участниц было свидание: Надин встретилась с Тарасом во время завтрака, Ира провела с ним обед, а Настя — поужинала. После всех встреч Цимбалюк отпустил Ирину, потому что пришел к выводу, что между ними есть только "детский вайб", а дальше отношения не развиваются. После этого прощания холостяк устроил свидания оставшимся участницам: с Надин занимался гончарством, а с Настей был у озера и в спа-салоне.

Перед церемонией роз актер признался, что чувствует влюбленность и волнение.

"Часто я не чувствовал от тебя инициативы. Для меня в отношениях инициатива — это ключ. Это про взаимность и гармонию. Мне хочется чувствовать такие вещи каждый день, поэтому я говорю тебе спасибо, но прости", — сказал он Анастасии.

Победительницей стала Надежда Головчук. Именно ей Тарас Цимбалюк отдал кольцо.

"Любовь — это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий, но я готов сделать с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории", — заявил актер.

Остались ли Тарас Цимбалюк и Надежда Головчук вместе после проекта — станет известно после постшоу, которое состоится в следующую пятницу, 2 января.

Напомним, бывшая жена Тараса Цимбалюка Тина Антоненко высказалась относительно его участия в проекте "Холостяк". Девушка заявила, что никак к этому не относится, и назвала бывшие отношения давно забытой историей.

Ранее Надин Головчук рассказала, был ли у нее интим с холостяком во время проекта. Также девушка прокомментировала слухи о своей победе.