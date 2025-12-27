Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тарас Цимбалюк сделал выбор — кто победительница "Холостяка"

Тарас Цимбалюк сделал выбор — кто победительница "Холостяка"

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 00:49
Выбор холостяка — кому вручил кольцо Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк и Надежда Головчук. Фото: taras.tsim baliuk/Instagram

В пятницу, 26 декабря, состоялся финал 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Актер Тарас Цимбалюк определился с чувствами и вручил кольцо девушке, в которую во время проекта успел влюбиться.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто участвовал в финале "Холостяка"

В предыдущих сезонах "Холостяка" до финала доходили только две участницы. На этот раз в финальной серии за сердце главного героя соревновались три девушки: 26-летние Ирина Пономаренко и Надежда Головчук из Хмельницкого, 30-летняя менеджер Анастасия Половинкина из Киева.

У каждой из участниц было свидание: Надин встретилась с Тарасом во время завтрака, Ира провела с ним обед, а Настя — поужинала. После всех встреч Цимбалюк отпустил Ирину, потому что пришел к выводу, что между ними есть только "детский вайб", а дальше отношения не развиваются. После этого прощания холостяк устроил свидания оставшимся участницам: с Надин занимался гончарством, а с Настей был у озера и в спа-салоне.

Перед церемонией роз актер признался, что чувствует влюбленность и волнение.

"Часто я не чувствовал от тебя инициативы. Для меня в отношениях инициатива — это ключ. Это про взаимность и гармонию. Мне хочется чувствовать такие вещи каждый день, поэтому я говорю тебе спасибо, но прости", — сказал он Анастасии.

Победительницей стала Надежда Головчук. Именно ей Тарас Цимбалюк отдал кольцо.

"Любовь — это прыжок в неизвестное. Я не могу тебе дать никаких гарантий, но я готов сделать с тобой этот прыжок. Я хочу, чтобы это была наша не последняя встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории", — заявил актер.

Остались ли Тарас Цимбалюк и Надежда Головчук вместе после проекта — станет известно после постшоу, которое состоится в следующую пятницу, 2 января.

Напомним, бывшая жена Тараса Цимбалюка Тина Антоненко высказалась относительно его участия в проекте "Холостяк". Девушка заявила, что никак к этому не относится, и назвала бывшие отношения давно забытой историей.

Ранее Надин Головчук рассказала, был ли у нее интим с холостяком во время проекта. Также девушка прокомментировала слухи о своей победе.

шоу Холостяк шоу телевидение романтика любовь проект
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации