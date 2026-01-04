Цимбалюк объяснил, почему согласился стать участником шоу Холостяк

Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

Актер и участник 13 сезона проекта "Холостяк" Тарас Цимбалюк признался, почему принял участие в шоу. По его словам, было несколько причин.

Об этом Тарас Цимбалюк рассказал в интервью Okay Eva в воскресенье, 4 января.

Почему Цимбалюк пошел на "Холостяка"

"Я пошел на шоу "Холостяк" по нескольким причинам. Во-первых, у меня был очень турбулентный эмоциональный период, когда я принимал это решение. И мне хотелось абсолютно какого-то нового, уникального опыта. А это реально уникальный опыт для артиста, для кто бы туда не пошел. Я считаю, что это тоже вклад, в принципе, в развитие кино, в развитие телевидения", — заявил Цимбалюк.

По его словам, этот проект очень весомый для населения, поскольку он очень популярен.

В то же время актер говорит, что у него были другие мысли относительно шоу. Он считал это очень странным форматом развлекательного характера, который абсолютно не ко времени в стране.

Цимбалюк поделился, что ему писали благодарность люди, поскольку во время просмотра шоу, они чувствовали себя как в мирные времена.

Сообщение, которое писали Цимбалюку. Фото: скриншот

"Я действительно допускал, что я могу там встретить какого-то интересного для себя человека, с которым я могу попробовать построить отношения", — признался Цимбалюк.

Он сообщил, что в проекте поставил обычный гонорар, как в кино, поскольку не шел туда за деньгами.

Напомним, 26 декабря в финале "Холостяка" Цимбалюк вручил кольцо Надежде Головчук. В то же время впоследствии стало известно, что пара разошлась.

Также актера после шоу заметили в компании финалистки Анастасии Половинкиной.