Актор Тарас Цимбалюк з Холостяка пояснив, чому на реаліті-шоу майже неможливо знайти справжнє кохання

Романтична історія Тараса Цимбалюка та переможниці шоу "Холостяк" Надін Головчук завершилася. Пара розпалась майже одразу після фіналу, а сам актор пояснив, чому на шоу так важко знайти справжнє кохання.

Про це Тарас Цимбалюк відверто розповів YouTube-каналу "Okay Eva", де розставив усі крапки над "і".

Короткі переписки і кінець

За словами Тараса, після вимкнення камер магія зникла. Тарас і Надін роз'їхалися. Спершу вони намагалися підтримувати зв'язок, але спілкування швидко зійшло нанівець. Повідомлення стали сухими. "Привіт, як справи?" — і тиша.

"Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час одне одного і на цьому треба все закінчити", — зізнався актор.

За його словами, дівчина сприйняла це спокійно. Вони зійшлися на думці, що продовжувати ці стосунки немає сенсу. Рішення було взаємним.

Чому шоу не працює в житті

Цимбалюк пояснив, чому більшість пар із проєкту не доходять до РАЦСу. Проблема — у форматі. Актор підрахував: за весь сезон герой проводить з обраницею сумарно близько 15 годин. І весь цей час — під прицілом камер та наглядом продюсерів.

"Людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою тяжко", — наголосив Тарас.

Саме через цю штучність та брак реального спілкування чоловіки на проєкті рідко будують міцний сімейний фундамент. Попри розрив, Цимбалюк зазначив, що з Надін вони залишилися у нормальних стосунках і іноді переписуються.

