Актер Тарас Цимбалюк из Холостяка объяснил, почему на реалити-шоу почти невозможно найти настоящую любовь

Цимбалюк пояснил, почему ничего не вышло с Надин из "Холостяка"
Романтическая история Тараса Цымбалюка и победительницы шоу "Холостяк" Надин Головчук завершилась. Пара распалась почти сразу после финала, а сам актер объяснил, почему на шоу так трудно найти настоящую любовь.
Об этом Тарас Цимбалюк откровенно рассказал YouTube-каналу "Okay Eva", где расставил все точки над "і".
Короткие переписки и конец
По словам Тараса, после выключения камер магия исчезла. Тарас и Надин разъехались. Сначала они пытались поддерживать связь, но общение быстро сошло на нет. Сообщения стали сухими. "Привет, как дела?" — и тишина.
"Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить", — признался актер.
По его словам, девушка восприняла это спокойно. Они сошлись во мнении, что продолжать эти отношения нет смысла. Решение было взаимным.
Почему шоу не работает в жизни
Цимбалюк объяснил, почему большинство пар из проекта не доходят до ЗАГСа. Проблема — в формате. Актер подсчитал: за весь сезон герой проводит с избранницей суммарно около 15 часов. И все это время — под прицелом камер и наблюдением продюсеров.
"Человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой тяжело", — отметил Тарас.
Именно из-за этой искусственности и нехватки реального общения мужчины на проекте редко строят крепкий семейный фундамент. Несмотря на разрыв, Цимбалюк отметил, что с Надин они остались в нормальных отношениях и иногда переписываются.
Ранее Тарас Цимбалюк признался, почему принял участие в шоу. По его словам, было несколько причин.
Также стало известно, что актера после шоу заметили в компании финалистки Анастасии Половинкиной.
Читайте Новини.LIVE!