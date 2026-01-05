Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Цимбалюк пояснил, почему ничего не вышло с Надин из "Холостяка"

Цимбалюк пояснил, почему ничего не вышло с Надин из "Холостяка"

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 02:23
Актер Тарас Цимбалюк из Холостяка объяснил, почему на реалити-шоу почти невозможно найти настоящую любовь
Участник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк. Фото: Кадр из интервью

Романтическая история Тараса Цымбалюка и победительницы шоу "Холостяк" Надин Головчук завершилась. Пара распалась почти сразу после финала, а сам актер объяснил, почему на шоу так трудно найти настоящую любовь.

Об этом Тарас Цимбалюк откровенно рассказал YouTube-каналу "Okay Eva", где расставил все точки над "і".

Реклама
Читайте также:

Короткие переписки и конец

По словам Тараса, после выключения камер магия исчезла. Тарас и Надин разъехались. Сначала они пытались поддерживать связь, но общение быстро сошло на нет. Сообщения стали сухими. "Привет, как дела?" — и тишина.

"Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить", — признался актер.

По его словам, девушка восприняла это спокойно. Они сошлись во мнении, что продолжать эти отношения нет смысла. Решение было взаимным.

Почему шоу не работает в жизни

Цимбалюк объяснил, почему большинство пар из проекта не доходят до ЗАГСа. Проблема — в формате. Актер подсчитал: за весь сезон герой проводит с избранницей суммарно около 15 часов. И все это время — под прицелом камер и наблюдением продюсеров.

"Человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой тяжело", — отметил Тарас.

Именно из-за этой искусственности и нехватки реального общения мужчины на проекте редко строят крепкий семейный фундамент. Несмотря на разрыв, Цимбалюк отметил, что с Надин они остались в нормальных отношениях и иногда переписываются.

Ранее Тарас Цимбалюк признался, почему принял участие в шоу. По его словам, было несколько причин.

Также стало известно, что актера после шоу заметили в компании финалистки Анастасии Половинкиной.

брак шоу Холостяк Тарас Цымбалюк шоу отношения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации