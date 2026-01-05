Актер Тарас Цимбалюк из Холостяка объяснил, почему на реалити-шоу почти невозможно найти настоящую любовь

Участник шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк. Фото: Кадр из интервью

Романтическая история Тараса Цымбалюка и победительницы шоу "Холостяк" Надин Головчук завершилась. Пара распалась почти сразу после финала, а сам актер объяснил, почему на шоу так трудно найти настоящую любовь.

Об этом Тарас Цимбалюк откровенно рассказал YouTube-каналу "Okay Eva", где расставил все точки над "і".

Короткие переписки и конец

По словам Тараса, после выключения камер магия исчезла. Тарас и Надин разъехались. Сначала они пытались поддерживать связь, но общение быстро сошло на нет. Сообщения стали сухими. "Привет, как дела?" — и тишина.

"Я решил написать ей, что нет смысла тратить время друг друга и на этом надо все закончить", — признался актер.

По его словам, девушка восприняла это спокойно. Они сошлись во мнении, что продолжать эти отношения нет смысла. Решение было взаимным.

Почему шоу не работает в жизни

Цимбалюк объяснил, почему большинство пар из проекта не доходят до ЗАГСа. Проблема — в формате. Актер подсчитал: за весь сезон герой проводит с избранницей суммарно около 15 часов. И все это время — под прицелом камер и наблюдением продюсеров.

"Человек, как ни крути, не может быть собой на 100%. Даже на 50% быть собой тяжело", — отметил Тарас.

Именно из-за этой искусственности и нехватки реального общения мужчины на проекте редко строят крепкий семейный фундамент. Несмотря на разрыв, Цимбалюк отметил, что с Надин они остались в нормальных отношениях и иногда переписываются.

Ранее Тарас Цимбалюк признался, почему принял участие в шоу. По его словам, было несколько причин.

Также стало известно, что актера после шоу заметили в компании финалистки Анастасии Половинкиной.