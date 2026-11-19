Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у пʼятницю, 20 листопада, буде дощова та вітряна погода. Територія країни опиниться під впливом циклону й атмосферних фронтів, які принесуть щільну хмарність та опади. Водночас температура повітря залишатиметься відносно комфортною, однак уже за кілька днів очікується похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Україні 20 листопада

За прогнозом синоптикині, у четвер на території України очікуються дощі, сильний вітер і хмарна погода. Денна температура повітря в більшості областей становитиме +5...+10 °C.

Погода в Україні 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У південних, центральних областях та на Закарпатті повітря прогріється до +9...+14 °C. На крайній півночі буде прохолодніше — +3...+5 °C.

У Києві 20 листопада також дощитиме та буде вітряно. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6...+8 °C.

Читайте також:

За словами Наталки Діденко, відносно тепла погода протримається недовго. Похолодання в Україні очікується з 22 листопада.

Раніше Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Найбільша ймовірність морозів і снігопадів припадає на січень, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у листопаді очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. Метеочутливим людям радять стежити за оновленнями прогнозу, адже сонячна активність може змінюватися.