Женщина идёт по улице под дождём. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 20 ноября, ожидается дождливая и ветреная погода. Территория страны окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов, которые принесут плотную облачность и осадки. При этом температура воздуха останется относительно комфортной, однако уже через несколько дней ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Украине 20 ноября

По прогнозу синоптика, в четверг на территории Украины ожидаются дожди, сильный ветер и облачная погода. Дневная температура воздуха в большинстве областей составит +5...+10 °C.

Погода в Украине 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

В южных, центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9...+14 °C. На крайнем севере будет прохладнее — +3...+5 °C.

В Киеве 20 ноября также будет дождливо и ветрено. Днем столбики термометров покажут +6...+8 °C.

Читайте также:

По словам Натальи Диденко, относительно тёплая погода продержится недолго. Похолодание в Украине ожидается с 22 ноября.

Ранее Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. Наибольшая вероятность морозов и снегопадов приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть мягче.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Метеочувствительным людям рекомендуют следить за обновлениями прогноза, ведь солнечная активность может меняться.