Циклон принесет в Украину непогоду: синоптик Диденко предупредила о дождях
В Украине в пятницу, 20 ноября, ожидается дождливая и ветреная погода. Территория страны окажется под влиянием циклона и атмосферных фронтов, которые принесут плотную облачность и осадки. При этом температура воздуха останется относительно комфортной, однако уже через несколько дней ожидается похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода в Украине 20 ноября
По прогнозу синоптика, в четверг на территории Украины ожидаются дожди, сильный ветер и облачная погода. Дневная температура воздуха в большинстве областей составит +5...+10 °C.
В южных, центральных областях и на Закарпатье воздух прогреется до +9...+14 °C. На крайнем севере будет прохладнее — +3...+5 °C.
В Киеве 20 ноября также будет дождливо и ветрено. Днем столбики термометров покажут +6...+8 °C.
По словам Натальи Диденко, относительно тёплая погода продержится недолго. Похолодание в Украине ожидается с 22 ноября.
Ранее Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. Наибольшая вероятность морозов и снегопадов приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть мягче.
Также Новини.LIVE сообщали, что в ноябре ожидаются периоды повышенной геомагнитной активности. Метеочувствительным людям рекомендуют следить за обновлениями прогноза, ведь солнечная активность может меняться.