Циклон принесе дощі та холод: прогноз синоптика Діденко на 23 вересня

Жінки в дощовиках. Ілюстративне фото: УНІАН

По-справжньому осіння погода прийде в Україну. Стало відомо, що у середу, 23 вересня, в Україні очікується нестійка та прохолодна погода. У низці областей пройдуть сильні тривалі дощі, які супроводжуватимуться поривчастим вітром.

Про це в своєму дописі Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Україну накриють сильні дощі та вітер

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила в своїй соціальній мережі, що у середу, 23 вересня значні опади очікуються на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму.

У другій половині дня дощі поширяться на Харківську, Донецьку та Луганську області. Водночас на решті території України опади чергуватимуться із сонячними проясненнями.

"Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря", — написала Діденко.

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Синоптична карта погоди на 23 вересня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Особливо вітряною погода буде у східній частині країни. Там очікується сильний штормовий вітер північного та північно-східного напрямків зі швидкістю 15–22 м/с.

Температура повітря найближчої ночі буде досить низькою. У західних і північних областях, а також на Вінниччині та Кіровоградщині очікується +6…+9 °С. На півдні, сході та Дніпропетровщині вночі буде тепліше — від +10 до +15 °С.

Вдень 23 вересня температура в більшості регіонів становитиме +12…+17 °С. На Донеччині та Луганщині повітря прогріється до +19…+23 °С.

Водночас тепла осіння погода ще завітає до України.

"За попередніми прогнозами завершальні дні вересня та початок жовтня подарують нам красиву комфортну погоду", — написала синоптикиня.

Якою буде погода у Києві

У столиці істотних опадів, у середу, 23 вересня не очікується. Водночас у другій половині дня, а найімовірніше ближче до вечора, місцями може пройти невеликий дощ. Ніч у Києві буде холодною — близько +7…+8 °С. Вдень температура підніметься до +15 °С.

Допис Наталки Діденко. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що у жовтні не прогнозують екстремально сильних магнітних бур, однак метеозалежним людям варто звернути увагу на період із 12 до 16 жовтня. У ці дні очікується потужне збурення геомагнітного поля, яке може позначитися на самопочутті, особливо на тлі сезонних змін.

Новини.LIVE інформували, що початок жовтня в більшості областей України буде переважно теплим і сухим, однак стабільною така погода не залишатиметься. Синоптики прогнозують короткі, але відчутні похолодання, які час від часу змінюватимуть теплі дні та нагадуватимуть про наближення холодного сезону.