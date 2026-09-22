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Главная Новости дня Циклон принесет дожди и холод: прогноз синоптика Диденко

Циклон принесет дожди и холод: прогноз синоптика Диденко

Ua ru
22 сентября 2026 13:26
Циклон принесет дожди и холод: прогноз синоптика Диденко на 23 сентября
Женщины в дождевиках. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украину придет по-настоящему осенняя погода. Стало известно, что в среду, 23 сентября, в Украине ожидается переменчивая и прохладная погода. В ряде областей пройдут сильные продолжительные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Украину накроют сильные дожди и ветер

Синоптик Наталья Диденко отметила в своей социальной сети, что в среду, 23 сентября, значительные осадки ожидаются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, Запорожье и в Крыму.

Во второй половине дня дожди распространятся на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области. В то же время на остальной территории Украины осадки будут чередоваться с солнечными прояснениями.

"Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря", — написала Диденко.

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Синоптическая карта погоды на 23 сентября. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Особенно ветреной погода будет в восточной части страны. Там ожидается сильный штормовой ветер северного и северо-восточного направлений со скоростью 15–22 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет достаточно низкой. В западных и северных областях, а также в Винницкой и Кировоградской областях ожидается +6…+9 °С. На юге, востоке и в Днепропетровской области ночью будет теплее — от +10 до +15 °С.

Днем 23 сентября температура в большинстве регионов составит +12…+17 °С. В Донецкой и Луганской областях воздух прогреется до +19…+23 °С.

В то же время в Украину еще придет теплая осенняя погода.

"По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам красивую комфортную погоду", — написала синоптик.

Какая будет погода в Киеве

В столице в среду, 23 сентября, существенных осадков не ожидается. В то же время во второй половине дня, а скорее всего ближе к вечеру, местами может пройти небольшой дождь. Ночь в Киеве будет холодной — около +7…+8 °С. Днём температура поднимется до +15 °С.

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Пост Натальи Диденко. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что в октябре не прогнозируются экстремально сильные магнитные бури, однако метеозависимым людям стоит обратить внимание на период с 12 по 16 октября. В эти дни ожидается сильное возмущение геомагнитного поля, которое может сказаться на самочувствии, особенно на фоне сезонных изменений.

Новини.LIVE сообщали, что начало октября в большинстве областей Украины будет преимущественно тёплым и сухим, однако стабильной такая погода не останется. Синоптики прогнозируют короткие, но ощутимые похолодания, которые время от времени будут сменять тёплые дни и напоминать о приближении холодного сезона.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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