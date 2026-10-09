Понад 2 млн людей планують повернути на ринок праці: роль "Обрію"

Заступник міністра економіки Олександр Циборт. Фото: facebook.com/Олександр Циборт

В Україні планують повернути на ринок праці понад 2 млн людей. Одним із напрямів роботи стане екосистема "Обрій", яка має допомогти скоротити розрив між навичками шукачів роботи та потребами роботодавців. Попри дефіцит кадрів, частина українців не може знайти роботу, оскільки їхні навички не відповідають вимогам наявних вакансій.

Про це заступник міністра економіки Олександр Циборт розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Які послуги передбачає екосистема

Вирішити проблему з працевлаштуванням українців планують завдяки навчанню, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації.

"Наша задача — зробити матчинг і зняти цей розрив завдяки апскілінгу-рескілінгу програм перекваліфікації до навчання", — пояснив Циборт.

Він зазначив, що серед перших послуг екосистеми "Обрій" передбачені навчальні та грантові програми. Вони мають допомогти людям адаптувати свої професійні навички до актуальних потреб ринку праці.

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Також екосистема передбачатиме цифровізацію окремих процесів, пов’язаних із працевлаштуванням, зокрема оформленням звільнення та найму працівників. Це дасть змогу виконувати відповідні процедури без відвідування установ офлайн.

Циборт наголосив, що мета повернути понад 2 млн людей до зайнятості передбачена стратегією зайнятості. За його словами, її планують досягати завдяки різним програмам, а "Обрій" є одним з інструментів цифровізації ринку праці та подолання невідповідності між навичками працівників і запитами бізнесу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Мінекономіки розвиває платформи "єДозвіл" та "Обрій", щоб спростити підприємцям отримання ліцензій і дозволів, а також наймання працівників. За словами Олександра Циборта, цифровізація найпопулярніших послуг має зменшити адміністративні бар’єри та допомогти бізнесу швидше знаходити працівників відповідно до потреб вакансій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня заступниця міністра економіки Дар’я Марчак заявила, що близько 5 млн українців залишаються без роботи на тлі кадрового дефіциту в бізнесі. Для подолання цього дисбалансу держава та міжнародні партнери організовують перенавчання, а за останні півтора року відповідні програми охопили понад 700 тисяч людей.