єДозвіл та Обрій: які послуги для бізнесу цифровізують - деталі

Заступник міністра економіки України Олександр Циборт. Фото: кадр із відео

Міністерство економіки України працює над цифровізацією найбільш потрібних послуг для підприємців, зокрема оформлення ліцензій, отримання дозволів і наймання працівників. Для цього розвивають платформи "єДозвіл" та "Обрій", які мають спростити взаємодію бізнесу з державою та зменшити адміністративні бар’єри.

Про це розповів заступник міністра економіки України Олександр Циборт у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Які послуги для підприємців переводять в онлайн

Заступник міністра економіки України поділився інформацією, що наразі одним із ключових напрямів цифровізації є система "єДозвіл". Через неї оцифровують процеси отримання ліцензій і дозволів, а також спрощують відповідні адміністративні процедури.

"У нас є проєкт "єДозвіл", де ми оцифровуємо ліцензію, дозволяємо бізнесу швидко виходити на ринок праці, там і з використанням штучного інтелекту, і з прощенням дозвільних процедур", — поділився він з журналісткою Новини.LIVE.

Як працюватиме цифрова екосистема "Обрій"

За словами заступника Мінекономіки, ще один напрям роботи міністерства — розвиток платформи "Обрій", яка покликана стати цифровою екосистемою ринку праці.

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""Обрій" — це про цифровізацію ринку праці, де ми в першу чергу будемо знімати теж для бізнесу найм працівників, також послуги, які дотичні до ринку праці. І найголовніше – робити кращий меч (з англ. сумісність) і відповідність шукачів на ринку праці до вакансій, які розміщуються бізнесом. Це теж прямо впливає на їхню продуктивність", — заявив він.

У Мінекономіки пояснили мету цифровізації

Олександр Циборт наголосив, що пріоритетом відомства є переведення в цифровий формат саме тих послуг, якими підприємці користуються найчастіше. На його думку, це, в певному сенсі, "знімає бар'єри".

"Коли ми цифровізуємо популярні послуги для бізнесу, ми знімаємо бар'єри. Для мене, в першу чергу, це про зняття бар'єрів. Тому в Мінекономіки ми якраз почали цей підхід до цифровізації послуг для бізнесу саме з наймасовішим", — сказав Олександр Циборт.

Ми писали, що директор департаменту цифрової трансформації та політики інновацій Міністерства економіки Володимир Зміївський у кулуарах конференції "Код економіки" повідомив, що в Україні хочуть запровадити єдині правила обміну електронними рахунками між підприємствами, державними установами та цифровими платформами. Вважається, що це допоможе поступово відмовитися від актів виконаних робіт і перейти на простіший електронний документообіг.

Новини.LIVE інформували, що заступниця міністра економіки України Дар'я Марчак розповіла, що наразі в країні 5 мільйонів людей без роботи й це відбувається на фоні дефіциту кадрів. Головна проблема в тому, що безробітні володіють такими компетенціями, що не відповідають актуальним потребам підприємств.