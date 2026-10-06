Мінекономіки: в Україні змінять обмін електронними інвойсами

Люди в черзі в "Паспортному сервісі". Фото ілюстративне: uainkrakow.pl

В Україні планують стандартизувати обмін електронними інвойсами між бізнесом, державними установами та технологічними платформами. У Міністерстві економіки зазначають, що це має стати одним із кроків до заміни актів виконаних робіт.

Про це розповів директор департаменту цифрової трансформації та політики інновацій Міністерства економіки Володимир Зміївський у кулуарах конференції "Код економіки" в коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Український бізнес готовий до цифровізації

Зміївський заявив, що український бізнес готовий до активнішого впровадження штучного інтелекту та цифрових рішень.

"Український бізнес повністю готовий до такого переходу. У нас є дуже великий привілей у вигляді кадрів, які безпосередньо цим займаються. Звичайно, що ми маємо воєнні виклики, тому що питання даних, воно напряму пов'язане з інфраструктурою, яку зараз останній час дуже сильно обстрілюють. Але ми впевнені, слуга боку, що це не припинить темпи цифровизації того провадження штучного інтелекту, який зараз є", — сказав він.

Представник міністерства додав, що малий і середній бізнес дедалі частіше використовує цифрові рішення у прикладному форматі.

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В Україні стандартизують електронні інвойси

Також за словами Зміївського, Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над єдиними стандартами обміну даними. Йдеться, зокрема, про взаємодію між бізнесом, державними установами та технологічними платформами.

"Зовсім скоро, відповідно до процедур імплементації європейського законодавства, ми матимемо інтероперабельно обмінюватися даними з іншими державами, з іншими державними установами. Безпосередньо це і стосується бухгалтерського обліку, з яким працює максимально велика кількість ЄМСБ і великого бізнесу", — розповів представник Мінекономіки.

Він зазначив, що урядовою постановою планують стандартизувати процеси обміну електронними інвойсами. У Мінекономіки розглядають їх як один із ключових кроків щодо заміни актів виконаних робіт.

За словами Зміївського, цей процес розпочали ще минулого року, а наразі його продовжують.

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