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Главная Новости дня Минэкономики: Украина готовит единые правила для электронных инвойсов

Минэкономики: Украина готовит единые правила для электронных инвойсов

Ua ru
6 октября 2026 16:37
Репортаж
Министерство экономики: в Украине изменят порядок обмена электронными счетами-фактурами
Люди в очереди в "Паспортном сервисе". Фото иллюстративное: uainkrakow.pl

В Украине планируют стандартизировать обмен электронными инвойсами между бизнесом, государственными учреждениями и технологическими платформами. В Министерстве экономики отмечают, что это должно стать одним из шагов на пути к замене актов выполненных работ.

Об этом рассказал директор департамента цифровой трансформации и политики инноваций Министерства экономики Владимир Змиевский в кулуарах конференции "Код економіки" в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Украинский бизнес готов к цифровизации

Змиевский заявил, что украинский бизнес готов к более активному внедрению искусственного интеллекта и цифровых решений.

"Украинский бизнес полностью готов к такому переходу. У нас есть огромное преимущество в виде кадров, которые непосредственно этим занимаются. Конечно, у нас есть военные вызовы, потому что вопрос данных напрямую связан с инфраструктурой, которую в последнее время очень сильно обстреливают. Но мы уверены, что это не замедлит темпы цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, которые наблюдаются сейчас", — сказал он.

Представитель министерства добавил, что малый и средний бизнес всё чаще использует цифровые решения в прикладном формате.

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Также, по словам Змиевского, Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации работает над едиными стандартами обмена данными. Речь идет, в частности, о взаимодействии между бизнесом, государственными учреждениями и технологическими платформами.

"Совсем скоро, в соответствии с процедурами внедрения европейского законодательства, мы сможем на основе принципа взаимодействия обмениваться данными с другими государствами, с другими государственными учреждениями. Непосредственно это касается бухгалтерского учета, с которым работает максимально большое количество малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса", — рассказал представитель Минэкономики.

Он отметил, что правительственным постановлением планируется стандартизировать процессы обмена электронными счетами-фактурами. В Минэкономики рассматривают их как один из ключевых шагов по замене актов выполненных работ.

По словам Змиевского, этот процесс начали еще в прошлом году, а сейчас его продолжают.

Как ранее писали Новини.LIVE, 1 октября в Киеве состоялся четвертый Саммит CEO от Forbes Ukraine. Мероприятие собрало лидеров украинского бизнеса, чтобы обсудить развитие компаний в условиях изнурительной войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что представители бизнеса должны своевременно выполнять финансовые обязательства перед государством. Несоблюдение сроков наказывается штрафными санкциями.

Минэкономики Минцифры технологии бизнес государственные органы
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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