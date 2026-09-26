В Мінекономіки пояснили чому 5 млн українців залишаються без роботи

Люди на вулицях Харкова. Фото: Новини.LIVE

Наразі близько 5 млн українців залишаються без роботи, хоча бізнес стикається з гострим кадровим дефіцитом. Однією з головних причин є невідповідність професійних навичок людей потребам роботодавців.

Про це заступниця міністра економіки України Дар'я Марчак розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Бізнесу не вистачає працівників

За словами Марчак, проблема полягає не лише в кількості доступних працівників. Частина людей, які зараз не мають роботи, володіє компетенціями, що не відповідають актуальним потребам підприємств.

Для подолання дисбалансу держава разом із міжнародними партнерами фінансує програми підвищення кваліфікації та перенавчання. Українцям пропонують опановувати спеціальності, на які зараз є попит серед роботодавців.

Марчак розповіла, що змінюється і традиційний розподіл професій між чоловіками та жінками. Українки вже проходять навчання та опановують професії трактористів і монтажників сонячних панелей.

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До підготовки нових фахівців залучені міжнародні організації та донори. За словами Марчак, відповідний альянс об'єднує понад 70 партнерів.

"У нас є великий пул міжнародних партнерів Skills Alliance, який об'єднує понад 70 організацій і донорів. І разом ми тільки за останні півтора року перенавчили вже понад 700 тисяч людей", — заявила Марчак.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у проєкті нового Цивільного кодексу пропонують закріпити право працівників не відповідати на робочі дзвінки та повідомлення у вихідний або інший неробочий час. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав цю норму "правом на інформаційний спокій", однак вона поки залишається лише пропозицією.

Також Новини.LIVE писав, що у жовтні 2026 року українці з традиційною п'ятиденкою матимуть 22 робочі та дев'ять вихідних днів. Через воєнний стан День захисників і захисниць України 1 жовтня не буде додатковим вихідним, а місячна норма за 40-годинного тижня становитиме 176 годин.