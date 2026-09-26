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Главная Новости дня В Украине 5 млн человек остались без работы на фоне нехватки кадров

В Украине 5 млн человек остались без работы на фоне нехватки кадров

Ua ru
26 сентября 2026 00:02
Репортаж
В Минэкономики объяснили, почему 5 млн украинцев остаются без работы
Люди на улицах Харькова. Фото: Новини.LIVE

Сейчас около 5 млн украинцев остаются без работы, хотя бизнес сталкивается с острым кадровым дефицитом. Одной из главных причин является несоответствие профессиональных навыков людей потребностям работодателей.

Об этом заместитель министра экономики Украины Дарья Марчак рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Бизнесу не хватает работников

По словам Марчак, проблема заключается не только в количестве доступных работников. Часть людей, которые сейчас не имеют работы, обладает компетенциями, не соответствующими актуальным потребностям предприятий.

Для преодоления дисбаланса государство вместе с международными партнерами финансирует программы повышения квалификации и переобучения. Украинцам предлагают осваивать специальности, на которые сейчас есть спрос среди работодателей.

Марчак рассказала, что меняется и традиционное распределение профессий между мужчинами и женщинами. Украинки уже проходят обучение и осваивают профессии трактористов и монтажников солнечных панелей.

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К подготовке новых специалистов привлечены международные организации и доноры. По словам Марчак, соответствующий альянс объединяет более 70 партнеров.

"У нас есть большой пул международных партнеров Skills Alliance, который объединяет более 70 организаций и доноров. И вместе мы только за последние полтора года переобучили уже более 700 тысяч человек", — заявила Марчак.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в проекте нового Гражданского кодекса предлагают закрепить право работников не отвечать на рабочие звонки и сообщения в выходной или другое нерабочее время. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал эту норму "правом на информационный покой", однако она пока остается лишь предложением.

Также Новини.LIVE писал, что в октябре 2026 года украинцы с традиционной пятидневкой будут иметь 22 рабочих и девять выходных дней. Из-за военного положения День защитников и защитниц Украины 1 октября не будет дополнительным выходным, а месячная норма при 40-часовой неделе составит 176 часов.

Минэкономики безработица рынок труда безработный Дарья Марчак
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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