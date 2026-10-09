«Дозвіл» и «Обрій»: какие услуги для бизнеса будут оцифрованы — подробности

Заместитель министра экономики Украины Александр Циборт. Фото: кадр из видео

Министерство экономики Украины работает над цифровизацией наиболее востребованных услуг для предпринимателей, в частности над оформлением лицензий, получением разрешений и наймом работников. Для этого развиваются платформы "єДозвіл" и "Обрій", которые должны упростить взаимодействие бизнеса с государством и снизить административные барьеры.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Александр Циборт в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Какие услуги для предпринимателей переводят в онлайн

Заместитель министра экономики Украины сообщил, что в настоящее время одним из ключевых направлений цифровизации является система "єДозвіл". С ее помощью оцифровываются процессы получения лицензий и разрешений, а также упрощаются соответствующие административные процедуры.

"У нас есть проект "єДозвіл", в рамках которого мы оцифровываем лицензии, позволяем бизнесу быстро выходить на рынок труда — как с использованием искусственного интеллекта, так и за счет упрощения разрешительных процедур", — поделился он с журналисткой Новини.LIVE.

Как будет работать цифровая экосистема "Обрій"

По словам заместителя министра экономики, ещё одно направление работы министерства — развитие платформы "Обрій", которая призвана стать цифровой экосистемой рынка труда.

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С помощью этой системы планируется упростить процесс найма работников и предоставления связанных с трудоустройством услуг для работодателей.

""Обрій" — это цифровизация рынка труда, где мы в первую очередь будем упрощать для бизнеса наем работников, а также услуги, связанные с рынком труда. И самое главное — обеспечить лучшую совместимость и соответствие соискателей на рынке труда вакансиям, которые размещаются бизнесом. Это также напрямую влияет на их производительность", — заявил он.

В Минэкономики объяснили цель цифровизации

Александр Циборт подчеркнул, что приоритетом ведомства является перевод в цифровой формат именно тех услуг, которыми предприниматели пользуются чаще всего. По его мнению, это, в определенном смысле, "устраняет барьеры".

"Когда мы цифровизируем популярные услуги для бизнеса, мы снимаем барьеры. Для меня, в первую очередь, речь идет об устранении барьеров. Поэтому в Минэкономики мы как раз начали этот подход к цифровизации услуг для бизнеса именно с самых массовых", — сказал Александр Циборт.

Мы писали, что директор департамента цифровой трансформации и политики инноваций Министерства экономики Владимир Змиевский в кулуарах конференции "Код экономики" сообщил, что в Украине хотят ввести единые правила обмена электронными счетами между предприятиями, государственными учреждениями и цифровыми платформами. Считается, что это поможет постепенно отказаться от актов выполненных работ и перейти на более простой электронный документооборот.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель министра экономики Украины Дарья Марчак рассказала, что в настоящее время в стране 5 миллионов безработных, и это происходит на фоне дефицита кадров. Главная проблема заключается в том, что безработные обладают такими компетенциями, которые не соответствуют актуальным потребностям предприятий.