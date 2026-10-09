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Циборт: более 2 млн человек планируют вернуть на рынок труда

Ua ru
9 октября 2026 16:47
Эксклюзив
Более 2 млн человек планируется вернуть на рынок труда: роль "Обрия"
Заместитель министра экономики Александр Циборт. Фото: facebook.com/Александр Циборт

В Украине планируют вернуть на рынок труда более 2 млн человек. Одним из направлений работы станет экосистема "Обрий", которая должна помочь сократить разрыв между навыками соискателей и потребностями работодателей. Несмотря на дефицит кадров, часть украинцев не может найти работу, поскольку их навыки не соответствуют требованиям имеющихся вакансий.

Об этом заместитель министра экономики Александр Циборт рассказал в комментарии журналисту Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Какие услуги предусматривает экосистема

Решить проблему с трудоустройством украинцев планируют благодаря обучению, повышению квалификации и переквалификации.

"Наша задача — обеспечить сопоставление и устранить этот разрыв благодаря программам апскилинга и рескилинга, от переквалификации до обучения", — пояснил Циборт.

Он отметил, что среди первых услуг экосистемы "Обрий" предусмотрены учебные и грантовые программы. Они должны помочь людям адаптировать свои профессиональные навыки к актуальным потребностям рынка труда.

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Также экосистема будет предусматривать цифровизацию отдельных процессов, связанных с трудоустройством, в частности оформлением увольнения и найма работников. Это позволит выполнять соответствующие процедуры без посещения учреждений офлайн.

Циборт подчеркнул, что цель вернуть более 2 млн человек к занятости предусмотрена стратегией занятости. По его словам, ее планируют достичь благодаря различным программам, а «Обрий» является одним из инструментов цифровизации рынка труда и преодоления несоответствия между навыками работников и потребностями бизнеса.

Как сообщали Новини.LIVE, Минэкономики развивает платформы "еДозвіл" и "Обрий", чтобы упростить предпринимателям получение лицензий и разрешений, а также найм работников. По словам Александра Циборта, цифровизация самых востребованных услуг должна снизить административные барьеры и помочь бизнесу быстрее находить работников в соответствии с требованиями вакансий.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября заместитель министра экономики Дарья Марчак заявила, что около 5 млн украинцев остаются без работы на фоне кадрового дефицита в бизнесе. Для преодоления этого дисбаланса государство и международные партнеры организуют переобучение, а за последние полтора года соответствующие программы охватили более 700 тысяч человек.

работа экономика рынок труда обучение трудоустройство
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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