Україна
Цей тиждень вирішальний для нашої оборони — звернення Зеленського

Цей тиждень вирішальний для нашої оборони — звернення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 21:51
Оновлено: 21:53
Зеленський: цей тиждень вирішальний для нашої оборони — що вирішили на Ставці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки, де головну увагу приділили далекобійним санкціям проти Росії та розвитку виробництва зброї для дипстрайків. Цей тиждень стане ключовим для посилення оборонного потенціалу України, розширення географії ударів і реалізації всіх планів до кінця року.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 27 жовтня.

Читайте також:

Україна посилює далекобійний потенціал

На засіданні обговорювали ефективність відповідей на російські удари, розвиток власного виробництва зброї та довгострокове фінансування оборонної галузі. У зустрічі взяли участь виробники, військові, фінансисти та дипломати, що дозволило ухвалити комплексні рішення. Найефективніші виробники отримають трирічні контракти, які дадуть стабільність галузі та впевненість армії у забезпеченні зброєю.

"За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною", — зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що такі рішення формують компонент незалежності та гарантію миру для майбутніх поколінь. Президент також зазначив, що світові санкції проти Росії та українська точність ударів працюють у координації задля справедливого завершення війни. До кінця року Україна планує повністю реалізувати всі завдання щодо дипстрайків і розширити географію своїх далекобійних можливостей.

Зеленський зазначив, що Україна щоденно працює з партнерами над посиленням систем протиповітряної оборони та постачанням ракет. На Ставці міністр закордонних справ доповів про результати співпраці із союзниками, адже оборонна координація залишається головним пріоритетом зовнішньої політики. 

Президент повідомив про розмову з віцепрем’єр-міністром і міністром оборони Хорватії щодо нового оборонного пакета та участі України в європейських програмах виробництва зброї. Також він провів переговори з міністром закордонних справ Естонії, яка разом із балтійськими партнерами продовжує залишатися серед найактивніших у підтримці Києва.

Під час доповіді міністр енергетики поінформувала про хід відновлення в постраждалих регіонах, зокрема на Чернігівщині та в прифронтових районах. Президент подякував ремонтним бригадам, ДСНС і працівникам енергетичних компаній за самовіддану працю в складних умовах. Окремо він звернув увагу на ситуацію в Покровську, де тривають запеклі бої й окупанти концентрують основні сили. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський спростував заяви російського диктатора Володимира Путіна про успіхи російської армії, назвавши їх неправдивими.

Раніше ми також інформували, що Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною, під час якої сторони обговорили подальший тиск на Росію.

Володимир Зеленський ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні далекобійна зброя
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
