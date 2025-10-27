Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эта неделя решающая для нашей обороны — обращение Зеленского

Эта неделя решающая для нашей обороны — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 21:51
обновлено: 21:53
Зеленский: эта неделя решающая для нашей обороны - что решили на Ставке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, где главное внимание уделили дальнобойным санкциям против России и развитию производства оружия для дипстрайков. Эта неделя станет ключевой для усиления оборонного потенциала Украины, расширения географии ударов и реализации всех планов до конца года.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 27 октября.

Реклама
Читайте также:

Украина усиливает дальнобойный потенциал

На заседании обсуждали эффективность ответов на российские удары, развитие собственного производства оружия и долгосрочное финансирование оборонной отрасли. Во встрече приняли участие производители, военные, финансисты и дипломаты, что позволило принять комплексные решения. Самые эффективные производители получат трехлетние контракты, которые дадут стабильность отрасли и уверенность армии в обеспечении оружием.

"При любом сценарии Украина всегда должна быть — и будет! — достаточно дальнобойной", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что такие решения формируют компонент независимости и гарантию мира для будущих поколений. Президент также отметил, что мировые санкции против России и украинская точность ударов работают в координации для справедливого завершения войны. До конца года Украина планирует полностью реализовать все задачи по дипстрайкам и расширить географию своих дальнобойных возможностей.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно работает с партнерами по усилению систем противовоздушной обороны и поставкам ракет. На Ставке министр иностранных дел доложил результаты сотрудничества с союзниками, ведь оборонная координация остается главным приоритетом внешней политики.

Президент сообщил о разговоре с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии по поводу нового оборонного пакета и участия Украины в европейских программах производства оружия. Также он провел переговоры с министром иностранных дел Эстонии, которая вместе с балтийскими партнерами продолжает оставаться среди самых активных в поддержке Киева.

В ходе доклада министр энергетики проинформировала о ходе восстановления в пострадавших регионах, в частности, на Черниговщине и в прифронтовых районах. Президент поблагодарил ремонтные бригады, ГСЧС и работников энергетических компаний за самоотверженный труд в сложных условиях. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои и оккупанты концентрируют основные силы.

Напомним, что Владимир Зеленский опроверг заявления российского диктатора Владимира Путина об успехах российской армии, назвав их ложными.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, во время которой стороны обсудили дальнейшее давление на Россию.

Владимир Зеленский ВСУ Ставка верховного главнокомандующего война в Украине дальнобойное оружие
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации