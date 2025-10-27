Зеленский: эта неделя решающая для нашей обороны - что решили на Ставке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, где главное внимание уделили дальнобойным санкциям против России и развитию производства оружия для дипстрайков. Эта неделя станет ключевой для усиления оборонного потенциала Украины, расширения географии ударов и реализации всех планов до конца года.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 27 октября.

На заседании обсуждали эффективность ответов на российские удары, развитие собственного производства оружия и долгосрочное финансирование оборонной отрасли. Во встрече приняли участие производители, военные, финансисты и дипломаты, что позволило принять комплексные решения. Самые эффективные производители получат трехлетние контракты, которые дадут стабильность отрасли и уверенность армии в обеспечении оружием.

"При любом сценарии Украина всегда должна быть — и будет! — достаточно дальнобойной", — отметил Президент.

Зеленский отметил, что такие решения формируют компонент независимости и гарантию мира для будущих поколений. Президент также отметил, что мировые санкции против России и украинская точность ударов работают в координации для справедливого завершения войны. До конца года Украина планирует полностью реализовать все задачи по дипстрайкам и расширить географию своих дальнобойных возможностей.

Зеленский отметил, что Украина ежедневно работает с партнерами по усилению систем противовоздушной обороны и поставкам ракет. На Ставке министр иностранных дел доложил результаты сотрудничества с союзниками, ведь оборонная координация остается главным приоритетом внешней политики.

Президент сообщил о разговоре с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии по поводу нового оборонного пакета и участия Украины в европейских программах производства оружия. Также он провел переговоры с министром иностранных дел Эстонии, которая вместе с балтийскими партнерами продолжает оставаться среди самых активных в поддержке Киева.

В ходе доклада министр энергетики проинформировала о ходе восстановления в пострадавших регионах, в частности, на Черниговщине и в прифронтовых районах. Президент поблагодарил ремонтные бригады, ГСЧС и работников энергетических компаний за самоотверженный труд в сложных условиях. Отдельно он обратил внимание на ситуацию в Покровске, где продолжаются ожесточенные бои и оккупанты концентрируют основные силы.

Напомним, что Владимир Зеленский опроверг заявления российского диктатора Владимира Путина об успехах российской армии, назвав их ложными.

Ранее мы также информировали, что Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, во время которой стороны обсудили дальнейшее давление на Россию.