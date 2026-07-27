Ніно Катамадзе прокоментувала протести в Україні та анонсувала осінній тур

Ніно Катамадзе на фестивалі в Юрмалі. Фото: Новини.LIVE

Грузинська співачка Ніно Катамадзе прокоментувала події, які зараз відбуваються в Україні, зокрема протести. Артистка наголосила, що не вважає за правильне втручатися у внутрішні справи країни, однак продовжує підтримувати українців.

Про це Ніно Катамадзе сказала під час фестивалю "Рандеву" в Юрмалі у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реакція Катамадзе на протести в Україні

Ніно Катамадзе під час спілкування з журналістами відповіла на запитання про свою реакцію на події в Україні та протести, які останнім часом привертають значну увагу. За словами артистки, вона не хоче давати оцінки внутрішньополітичним процесам, адже вважає це справою самих українців.

"Я не можу нічого сказати, тому що це внутрішня історія. Я маю право тільки приїхати, обійняти, заспівати і в своїй країні підтримати", — зазначила співачка.

Водночас вона розповіла, що допомагає українцям через власний благодійний фонд. Зокрема, він підтримує українських дітей та їхніх батьків.

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"У мене є фонд. Я підтримую українських дітей і їхніх батьків. Решта... Я точно знаю, що мій український народ робить правильні кроки і правильні висновки", — сказала Ніно Катамадзе.

Також артистка повідомила, що вже восени знову приїде до України з концертами. За її словами, 7 жовтня вона виступить в Одеському національному академічному театрі опери та балету, 9 жовтня — у Дніпрі, 12 жовтня — у Харкові, а 14 жовтня — у Києві.

Зазначимо, що Ніно Катамадзе сказала зі сцени "Слава Україні!"

Як писали Новини.LIVE, раніше Потап запевнив, що не залишив бізнес в Україні. За його словами, усі проєкти працюють.

Водночас відомий гурт SunStroke Project розповів, як живуть українці в Молдові. Вони дедалі більше інтегруються в місцеве суспільство, відкривають власний бізнес і будують нове життя.