Гурт SunStroke Project розповів, як українці інтегрувалися в Молдові

Саксофоніст Сергій Степанов та скрипаль Антон Рагоза. Фото: кадр з відео

Українці, які через повномасштабну війну переїхали до Молдови, дедалі більше інтегруються в місцеве суспільство, відкривають власний бізнес і будують нове життя. Водночас жителі країни, як і раніше, відчувають напругу через війну поруч та найбільше прагнуть миру.

Про це розповіли саксофоніст молдовського гурту SunStroke Project Сергій Степанов та скрипаль Антон Рагоза у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Як Молдова прийняла українців

За словами артиста, у перші роки після початку повномасштабної війни багато українців чекали на можливість повернутися додому. Проте зараз значна частина вже адаптувалася до життя в Молдові.

"Мені здається, що зараз уже менше людей, але більше тих, хто повністю асимілювався, вивчає мову, проявляє ініціативу та чудово живе разом із нами", — зазначив Степанов.

Водночас Антон Рагоза додав, що українці не лише інтегрувалися в місцеві громади, а й стали частиною повсякденного життя молдован. Зокрема, його донька вже кілька років дружить із дівчинкою з України, а родини підтримують теплі стосунки.

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Крім того, співак відзначив активність українських підприємців, які відкривають у Молдові нові заклади та розвивають власну справу.

"Дуже приємно, що багато людей відкривають свої бізнеси в Молдові, з'являються класні ресторани. Рух є, і це дуже радує", — сказав він.

Ситуація в Придністров'ї

Під час розмови також торкнулися питання безпеки та ситуації в Придністров'ї. Степанов визнав, що війна в сусідній Україні постійно створює відчуття напруги.

За його словами, люди втомилися від невизначеності й хочуть лише спокійно жити, працювати, подорожувати та не хвилюватися за завтрашній день.

Чи буде SunStroke Project ще раз брати участь у Євробаченні

Окремою темою стало Євробачення. Коментуючи успіх молдовського виконавця Satoshi, Степанов зазначив, що після участі в конкурсі бажання повернутися на його сцену залишається назавжди.

Втім, за його словами, повторна участь залежить від багатьох чинників — фінансування, сильної пісні, професійної команди та якісного промо.

"Ми двічі проходили цей шлях і знаємо, скільки це коштує сил. Планку ми підняли дуже високо, тому не хочеться опускатися нижче", — наголосив артист.

Як писали Новини.LIVE, раніше російський співак та музикант Андрій Макаревич українською звернувся до Києва та висловив підтримку. Артист зізнався, що щодня сподівається на якнайшвидше завершення війни.

Водночас Лайма Вайкуле висловилася про можливий напад РФ на країни Балтії. Вона сподівається на здоровий глузд, однак після подій 2022 року вже важко бути впевненою.