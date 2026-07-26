Группа SunStroke Project рассказала, как украинцы интегрировались в Молдове

Саксофонист Сергей Степанов и скрипач Антон Рагоза. Фото: кадр из видео

Украинцы, которые из-за полномасштабной войны переехали в Молдову, все больше интегрируются в местное общество, открывают собственный бизнес и строят новую жизнь. В то же время жители страны, как и раньше, испытывают напряжение из-за войны по соседству и больше всего стремятся к миру.

Об этом рассказали саксофонист молдавской группы SunStroke Project Сергей Степанов и скрипач Антон Рагоза в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Как Молдова приняла украинцев

По словам артиста, в первые годы после начала полномасштабной войны многие украинцы ждали возможности вернуться домой. Однако сейчас значительная часть уже адаптировалась к жизни в Молдове.

"Мне кажется, что сейчас уже меньше людей, но больше тех, кто полностью ассимилировался, изучает язык, проявляет инициативу и прекрасно живет вместе с нами", — отметил Степанов.

В то же время Антон Рагоза добавил, что украинцы не только интегрировались в местные общины, но стали частью повседневной жизни молдован. В частности, его дочь уже несколько лет дружит с девочкой Украины, а семьи поддерживают теплые отношения.

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Кроме того, певец отметил активность украинских предпринимателей, которые открывают в Молдове новые заведения и развивают собственное дело.

"Очень приятно, что многие люди открывают свой бизнес в Молдове, появляются классные рестораны. Движение есть, и это очень радует", — сказал он.

Ситуация в Приднестровье

В ходе беседы также затронули вопросы безопасности и ситуации в Приднестровье. Степанов признал, что война в соседней Украине постоянно создает ощущение напряженности.

По его словам, люди устали от неопределённости и хотят лишь спокойно жить, работать, путешествовать и не беспокоиться о завтрашнем дне.

Будет ли SunStroke Project еще раз участвовать в "Евровидении"

Отдельной темой стало "Евровидение". Комментируя успех молдавского исполнителя Satoshi, Степанов отметил, что после участия в конкурсе желание вернуться на его сцену остается навсегда.

Впрочем, по его словам, повторное участие зависит от многих факторов — финансирования, сильной песни, профессиональной команды и качественного промо.

"Мы дважды проходили этот путь и знаем, сколько это стоит сил. Планку мы подняли очень высоко, поэтому не хочется опускаться ниже", — подчеркнул артист.

Как писали Новини.LIVE, ранее российский певец и музыкант Андрей Макаревич на украинском языке обратился к Киеву и выразил поддержку. Артист признался, что каждый день надеется на скорейшее завершение войны.

В то же время Лайма Вайкуле высказалась о возможном нападении РФ на страны Балтии. Она надеется на здравый смысл, однако после событий 2022 года уже трудно быть уверенной.