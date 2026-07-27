Настя Каменських і Потап розповіли, коли повернуться з концертом до Києва

Потап і Настя Каменських на фестивалі в Юрмалі. Фото: Новини.LIVE

Український репер і продюсер Потап разом із Настею Каменських з'явилися на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. Артист запевнив, що продовжує вести бізнес в Україні, а співачка розповіла про свій нещодавній візит до Києва.

Про це Потап і Настя розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Бізнес Потапа в Україні

Продюсер запевнив, що, попри перебування за кордоном, не припинив працювати в Україні. За його словами, усі проєкти реалізовуються.

"Я продовжую вести бізнес в Україні. Нічого не забуте, ніхто не забутий, все нормально, все працює", — сказав він.

Окремо Потап прокоментував і громадянські акції в Києві, зокрема запитання про протести з картонними плакатами.

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"Нам дуже подобається, коли люди виявляють свою позицію. Є деякі теми, на які хотілося, щоб вони теж говорили. Але картонки — нехай будуть картонки", — зазначив артист.

Візит Каменських до Києва

Водночас Настя Каменських розповіла, що регулярно приїжджає до Києва, хоча не завжди розповідає про це у соцмережах. Під час останньої поїздки і неї був настрій, аби поділитися цим.

"Я дуже часто буваю в Києві. Ви мене, можливо, не бачили в Україні, бо я не все виставляю в Instagram", — сказала співачка.

На запитання, коли дует Потапа і Насті знову дасть концерт у столиці, Потап відповів із гумором.

"Ми повернемося в Київ, коли там буде метро по 8 гривень", — пожартував артист.

Настя підтримала жарт, додавши, що тоді вони "зроблять тур по станціях метро". Пізніше Потап розвинув цю ідею та заявив, що хотів би провести концерт на НСК "Олімпійський", а всі квитки зробити по 8 гривень.

Зазначимо, що Потап і Настя з'явилися на фестивалі в образах наречених та заспівали російською мовою.

Вони виконали хіти "Пучком", "У нас на районе", "У мамы", "Чумачечая весна" та інші.

Як писали Новини.LIVE, раніше Пугачова та Галкін розповіли, коли готові приїхати до України. Зіркова пара вкотре підтримала українців.

Водночас російський співак та музикант Андрій Макаревич українською звернувся до Києва. Він передав слова підтримки українцям та сподівається на якнайшвидше завершення війни.