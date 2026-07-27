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Главная Новости дня Все в порядке: Потап заверил, что не оставил бизнес в Украине

Все в порядке: Потап заверил, что не оставил бизнес в Украине

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 14:19
Настя Каменских и Потап рассказали, когда вернутся с концертом в Киев
Потап и Настя Каменских на фестивале в Юрмале. Фото: Новини.LIVE

Украинский рэпер и продюсер Потап вместе с Настей Каменских появились на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артист заверил, что продолжает вести бизнес в Украине, а певица рассказала о своем недавнем визите в Киев.

Об этом Потап и Настя рассказали в комментарии главному редактору Новвини.LIVE Елене Халик.

Бизнес Потапа в Украине

Продюсер заверил, что, несмотря на пребывание за границей, не прекратил работать в Украине. По его словам, все проекты реализуются.

"Я продолжаю вести бизнес в Украине. Ничего не забыто, никто не забыт, все нормально, все работает", — сказал он.

Отдельно Потап прокомментировал и гражданские акции в Киеве, в частности вопрос о протестах с картонными плакатами.

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"Нам очень нравится, когда люди выражают свою позицию. Есть некоторые темы, о которых хотелось бы, чтобы они тоже говорили. Но картонные плакаты — пусть будут картонные плакаты", — отметил артист.

Визит Каменских в Киев

В то же время Настя Каменских рассказала, что регулярно приезжает в Киев, хотя не всегда рассказывает об этом в соцсетях. Во время последней поездки у нее было настроение, чтобы поделиться этим.

"Я очень часто бываю в Киеве. Вы меня, возможно, не видели в Украине, потому что я не всё выкладываю в Instagram", — сказала певица.

На вопрос, когда дуэт Потапа и Насти снова даст концерт в столице, Потап ответил с юмором.

"Мы вернемся в Киев, когда там будет метро по 8 гривен", — пошутил артист.

Настя поддержала шутку, добавив, что тогда они "устроят тур по станциям метро". Позже Потап развил эту идею и заявил, что хотел бы провести концерт на НСК "Олимпийский", а все билеты продавать по 8 гривен.

Отметим, что Потап и Настя появились на фестивале в образах жениха и невесты и спели на русском языке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Они исполнили хиты "Пучком", "У нас на районе", "У мамы","Чумачечая весна" и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как писали Новини.LIVE, ранее Пугачева и Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину. Звездная пара в очередной раз поддержала украинцев.

В то же время российский певец и музыкант Андрей Макаревич обратился к Киеву на украинском языке. Он передал слова поддержки украинцам и надеется на скорейшее завершение войны.

Потап Настя Каменских фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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