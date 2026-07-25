Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пугачева и Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину

Пугачева и Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 07:50
Пугачева и Галкин заявили, когда готовы приехать в Украину и выступить с концертом
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину. Кроме того, они в очередной раз выразили поддержку украинцам. Звездная пара также раскрыла свой "секрет" внешнего вида.

Об этом Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Выступление Пугачевой и Галкина в Украине

Галкин отметил, что вместе с женой поддерживают Украину. По словам Пугачевой, она готова выступить с концертом в Украине.

"Пригласите, споем вместе", — сказала певица.

Алла Пугачова та Максим Галкін
Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Кроме того, пара рассказала, как им удается поддерживать внешний вид. "Секретом" Пугачева назвала любовь.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что ей сложно представить обстоятельства, при которых жители Латвии вышли бы на протесты с требованием сменить военное руководство. В то же время она выразила искреннее восхищение украинским народом.

А в прошлом году на музыкальном фестивале Laima RendezVous Галкин и Пугачева заявили, что приедут в Украину с концертом, если позволят. В частности, Галкин отвечал на вопросы на украинском языке.

Алла Пугачева Максим Галкин Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации