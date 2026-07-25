Пугачева и Галкин заявили, когда готовы приехать в Украину и выступить с концертом

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали, когда готовы приехать в Украину. Кроме того, они в очередной раз выразили поддержку украинцам. Звездная пара также раскрыла свой "секрет" внешнего вида.

Об этом Алла Пугачева и Максим Галкин рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026.

Выступление Пугачевой и Галкина в Украине

Галкин отметил, что вместе с женой поддерживают Украину. По словам Пугачевой, она готова выступить с концертом в Украине.

"Пригласите, споем вместе", — сказала певица.

Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala 2026. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Кроме того, пара рассказала, как им удается поддерживать внешний вид. "Секретом" Пугачева назвала любовь.

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Как писали Новини.LIVE, латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что ей сложно представить обстоятельства, при которых жители Латвии вышли бы на протесты с требованием сменить военное руководство. В то же время она выразила искреннее восхищение украинским народом.

А в прошлом году на музыкальном фестивале Laima RendezVous Галкин и Пугачева заявили, что приедут в Украину с концертом, если позволят. В частности, Галкин отвечал на вопросы на украинском языке.