Нино Катамадзе прокомментировала протесты в Украине и анонсировала осенний тур

Нино Катамадзе на фестивале в Юрмале. Фото: Новини.LIVE

Грузинская певица Нино Катамадзе прокомментировала события, происходящие сейчас в Украине, в частности протесты. Артистка подчеркнула, что не считает правильным вмешиваться во внутренние дела страны, однако продолжает поддерживать украинцев.

Об этом Нино Катамадзе рассказала во время фестиваля "Рандеву" в Юрмале в беседе с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.

Реакция Катамадзе на протесты в Украине

Нино Катамадзе во время общения с журналистами ответила на вопрос о своей реакции на события в Украине и протесты, которые в последнее время привлекают значительное внимание. По словам артистки, она не хочет давать оценки внутриполитическим процессам, ведь считает это делом самих украинцев.

"Я не могу ничего сказать, потому что это внутренние дела. Я имею право только приехать, обнять, спеть и поддержать в своей стране", — отметила певица.

В то же время она рассказала, что помогает украинцам через свой благотворительный фонд. В частности, он поддерживает украинских детей и их родителей.

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"У меня есть фонд. Я поддерживаю украинских детей и их родителей. Остальное... Я точно знаю, что мой украинский народ делает правильные шаги и правильные выводы", — сказала Нино Катамадзе.

Также артистка сообщила, что уже осенью снова приедет в Украину с концертами. По её словам, 7 октября она выступит в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, 9 октября — в Днепре, 12 октября — в Харькове, а 14 октября — в Киеве.

Отметим, что Нино Катамадзе сказала со сцены: "Слава Украине!"

Как писали Новини.LIVE, ранее Потап заверил, что не оставил бизнес в Украине. По его словам, все проекты работают.

В то же время известная группа SunStroke Project рассказала, как живут украинцы в Молдове. Они все больше интегрируются в местное общество, открывают собственный бизнес и строят новую жизнь.