Головна Новини дня Це не десь далеко — глава Міноборони Японії про війну в Україні

Це не десь далеко — глава Міноборони Японії про війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 20:26
Міністр оборони Японії заявив про нову загрозу від Росії
Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. Фото: Reuters

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про небезпеку від Росії. Він зазначив, що повномасштабна війна в Україні це "не десь далеко".

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Сіндзіро Коїдзумі у неділю, 15 лютого.

Читайте також:

Міністр оборони Японії про загрозу від Росії

"Війна в Україні не "десь далеко" для Японії", — сказав Коїдзумі.

Водночас він зазначив, що Північна Корея (КНДР) відправила тисячі своїх військових для підтримки Росії, які навчаються на фронті новим методам війни.

За його словами, важливо розуміти, для чого Північна Корея це робить, та проти кого має намір використати досвід, що отримає.

"Там вони вивчають новий спосіб ведення бою — з дронами, штучним інтелектом, у кіберпросторі, та з традиційною зброєю.

Повертаючись до Північної Кореї, треба подумати, для чого вони це використають і проти кого. Ось чому я кажу — Україна не далека проблема", — наголосив очільник Міноборони Японії.

Нещодавно стало відомо, що Японія приєднається до ініціативи НАТО і купуватиме озброєння для України.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2026 року Україна та Японія підписали грантову угоду — Київ отримає близько 4 мільярдів японських єн.

Японія війна в Україні війна Росія Північна Корея
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
