Министр обороны Японии заявил о новой угрозе от России

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Фото: Reuters

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил об опасности от России. Он отметил, что полномасштабная война в Украине это "не где-то далеко".

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Синдзиро Коидзуми в воскресенье, 15 февраля.

Министр обороны Японии об угрозе от России

"Война в Украине не "где-то далеко" для Японии", — сказал Коидзуми.

В то же время он отметил, что Северная Корея (КНДР) отправила тысячи своих военных для поддержки России, которые учатся на фронте новым методам войны.

По его словам, важно понимать, для чего Северная Корея это делает, и против кого намерена использовать полученный опыт.

"Там они изучают новый способ ведения боя — с дронами, искусственным интеллектом, в киберпространстве, и с традиционным оружием.

Возвращаясь к Северной Корее, надо подумать, для чего они это используют и против кого. Вот почему я говорю — Украина не далекая проблема", — подчеркнул глава Минобороны Японии.

Недавно стало известно, что Япония присоединится к инициативе НАТО и будет покупать вооружение для Украины.

Напомним, что в конце января 2026 года Украина и Япония подписали грантовое соглашение — Киев получит около 4 миллиардов японских иен.