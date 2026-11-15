Військовий з системою Ліма. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Авіаційний інженер, спеціаліст із безпілотників та офіцер ЗСУ Юрій Касьянов засумнівався в тому, що українська система радіоелектронної боротьби "Ліма" може відхиляти від курсу російські гіперзвукові ракети "Орєшнік". На його думку, інформація про такі можливості може бути рекламною, адже через особливості польоту та наведення ракети впливати на її траєкторію вкрай складно.

Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Що Касьянов сказав про можливості системи "Ліма"

Експерт наголосив, що відхилення ракети від початкового курсу не означає її знищення. Вона все одно впаде в певному місці та може пошкодити цивільні об'єкти:

"Ми її не збиваємо, ми відхиляємо. Це треба розуміти. Так само, як ми збиваємо "шахеди", і вони можуть впасти у двір або влучити в якийсь житловий будинок. На жаль, війна, вона от така".

Окремо експерт звернув увагу на технічні характеристики "Орєшніка". За його словами, ракета рухається з дуже великою швидкістю та на останньому етапі польоту майже не керується. Основну роль у її наведенні, як зазначив Касьянов, відіграє інерційна система. Інформації про інші можливі системи наведення у відкритому доступі недостатньо.

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Саме поєднання високої швидкості та особливостей керування, на думку фахівця, робить спроби змінити траєкторію ракети складним завданням. Він також припустив, що навіть за наявності технічної можливості впливати на її напрямок було б непросто.

"Cистема "Ліма" десь працює по безпілотниках, по інших ракетах крилатих або таких, як "Іскандер", менш швидкісних. Але не думаю, що вони змогли відхилити якимось чином ракету "Орєшнік"", — заявив Касьянов.

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