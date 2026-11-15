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Головна Новини дня Це дуже швидкісна ціль: Касьянов про можливості РЕБ Ліма проти Орєшніка

Це дуже швидкісна ціль: Касьянов про можливості РЕБ Ліма проти Орєшніка

Ua ru
15 листопада 2026 15:18
Ексклюзив
Чи може РЕБ "Ліма" відхилити Орєшнік: пояснення Касьянова Генштаб ЗСУ
Військовий з системою Ліма. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Авіаційний інженер, спеціаліст із безпілотників та офіцер ЗСУ Юрій Касьянов засумнівався в тому, що українська система радіоелектронної боротьби "Ліма" може відхиляти від курсу російські гіперзвукові ракети "Орєшнік". На його думку, інформація про такі можливості може бути рекламною, адже через особливості польоту та наведення ракети впливати на її траєкторію вкрай складно.

Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Що Касьянов сказав про можливості системи "Ліма"

Експерт наголосив, що відхилення ракети від початкового курсу не означає її знищення. Вона все одно впаде в певному місці та може пошкодити цивільні об'єкти:

"Ми її не збиваємо, ми відхиляємо. Це треба розуміти. Так само, як ми збиваємо "шахеди", і вони можуть впасти у двір або влучити в якийсь житловий будинок. На жаль, війна, вона от така".

Окремо експерт звернув увагу на технічні характеристики "Орєшніка". За його словами, ракета рухається з дуже великою швидкістю та на останньому етапі польоту майже не керується. Основну роль у її наведенні, як зазначив Касьянов, відіграє інерційна система. Інформації про інші можливі системи наведення у відкритому доступі недостатньо.

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Саме поєднання високої швидкості та особливостей керування, на думку фахівця, робить спроби змінити траєкторію ракети складним завданням. Він також припустив, що навіть за наявності технічної можливості впливати на її напрямок було б непросто.

"Cистема "Ліма" десь працює по безпілотниках, по інших ракетах крилатих або таких, як "Іскандер", менш швидкісних. Але не думаю, що вони змогли відхилити якимось чином ракету "Орєшнік"", — заявив Касьянов.

Як повідомляли Новини.LIVE, економіст Андрій Длігач заявив, що українська ППО перехоплює близько 90% російських дронів Shahed, понад 60% реактивних безпілотників і лише 7% балістичних ракет. За його словами, ефективність перехоплення малих ракет, зокрема типу "Бандероль", становить приблизно 40%.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно народна депутатка Галина Янченко заявила, що світові запаси ракет PAC-3 для систем Patriot становлять орієнтовно 4–5 тисяч одиниць. За її інформацією, у США є близько 800 таких боєприпасів.

ППО ракети військові дії війна в Україні РЕБ Орєшнік
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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