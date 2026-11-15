Военный с системой Лима. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Авиационный инженер, специалист по беспилотникам и офицер ВСУ Юрий Касьянов выразил сомнение в том, что украинская система радиоэлектронной борьбы "Лима" способна сбивать с курса российские гиперзвуковые ракеты "Орешник". По его мнению, информация о таких возможностях может носить рекламный характер, ведь из-за особенностей полёта и наведения ракеты повлиять на её траекторию крайне сложно.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью для Новини.LIVE.

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Что Касьянов сказал о возможностях системы «Лима»

Эксперт подчеркнул, что отклонение ракеты от первоначального курса не означает её уничтожение. Она всё равно упадет в определённом месте и может повредить гражданские объекты:

"Мы её не сбиваем, мы отклоняем. Это нужно понимать. Точно так же, как мы сбиваем "шахеды", и они могут упасть во двор или попасть в какой-нибудь жилой дом. К сожалению, война — она такая".

Отдельно эксперт обратил внимание на технические характеристики "Орешника". По его словам, ракета движется с очень большой скоростью и на последнем этапе полёта практически не управляется. Основную роль в её наведении, как отметил Касьянов, играет инерционная система. Информации о других возможных системах наведения в открытом доступе недостаточно.

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Именно сочетание высокой скорости и особенностей управления, по мнению специалиста, делает попытки изменить траекторию ракеты сложной задачей. Он также предположил, что даже при наличии технической возможности влиять на ее направление было бы непросто.

"Система "Лима" где-то работает против беспилотников, против других крылатых ракет или таких, как "Искандер", менее скоростных. Но не думаю, что они смогли бы каким-то образом отклонить ракету "Орешник"", — заявил Касьянов.

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