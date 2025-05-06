У Каліфорнії вважають, що Трамп хоче побудувати в Алькатрасі внутрішній ГУЛАГ

Туристи у в'язниці Алькатрас в затоці Сан-Франциско. Фото: Вікімедіа

У Каліфорнії місцева влада відреагувала на скандальний план президента США Дональда Трампа поновити роботу в'язниці Алькатрас. Цю ідею вже назвали "внутрішнім ГУЛАГом прямо посеред затоки Сан-Франциско".

Про це повідомляє видання Politico.

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Речник губернатора Каліфорнії Гевін Ньюсом спростував плани Трампа щодо відновлення Алькатраса.

"Схоже, у Вашингтоні, округ Колумбія, знову день відволікання уваги", — зазначили у губернатора Каліфорнії.

Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер у своїй заяві зазначив, що пропозиція "абсурдна", адже це головна туристична пам'ятка в районі затоки Сан-Франциско, яку щороку відвідує 1,4 мільйона туристів. Але він також сказав, що цей крок є частиною "тривалого хрестового походу Трампа з метою саботажу верховенства права".

"Якщо Трамп серйозно налаштований на це, то це лише ще один крок у його демонтажі демократії — внутрішній ГУЛАГ прямо посеред затоки Сан-Франциско", — сказав Вінер.

Почесна спікерка Ненсі Пелосі у своїй заяві сказала, що пропозиція "не є серйозною".

"Алькатрас закрився як федеральна в'язниця понад шістдесят років тому. Зараз це дуже популярний національний парк і головна туристична пам'ятка", — сказала Пелосі.

Стисло про Алькатрас

Найвідоміший в'язень Алькатрасу — гангстер Аль Капоне. Фото: Вікімедіа

Новини.LIVE інформують, що Алькатрас був побудований на острові у 19 столітті як військова в'язниця, перш ніж у 1934 році його перетворили на федеральну в'язницю для найнебезпечніших в'язнів.

Кілька сумнозвісних в'язнів проводили час в Алькатрасі, включаючи Аль Капоне, Джорджа "Кулемета" Келлі та Вайті Балджера, перш ніж в'язницю закрили в 1963 році. Зараз це туристична пам'ятка, якою керує Служба національних парків, і в'язниця визнана Національним історичним пам'ятником.

Нагадаємо, вихідними Дональд Трамп заявив, що він розпорядився знову відкрити знамениту в'язницю Алькатрас для відправки туди "найбезжальніших і найжорстокіших злочинців Америки". Об'єкт буде перебудований і розширений.

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