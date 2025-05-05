Трамп розпорядився, щоб дорогу в'язницю Алькатрас знову відкрили

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розпорядився знову відкрити знамениту в'язницю Алькатрас для відправки туди "найбезжальніших і найжорстокіших злочинців Америки". Об'єкт буде перебудований і розширений.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Трамп розповів, що доручив Бюро в'язниць, Міністерству юстиції, ФБР та Міністерству внутрішньої безпеки — перебудувати й істотно розширити колишню установу суворого режиму, яка розташована на острові в затоці Сан-Франциско. У своєму дописі він не розкрив ані вартості такого кроку, ані очікуваних термінів повторного відкриття.

Bloomberg пише, що витрати на таку в'язницю, найімовірніше, сягнуть сотень мільярдів доларів. Видання виходить із бюджетів будівництва недавніх державних і федеральних установ суворого режиму.

Законодавці США також можуть мати право голосу, оскільки Конгресу, ймовірно, знадобиться схвалити додаткове фінансування будівництва в'язниць, щоб реалізувати план Трампа. Ба більше, цей план накладатиметься на приблизно 3 млрд доларів заборгованості з обслуговування та ремонту, про які Бюро в'язниць сказало минулого року Конгресу, що намагається розібратися.

Що відомо про Алькатрас

Згідно з Федеральним бюро в'язниць, Алькатрас закрили як федеральну в'язницю в 1963 році після лише 29 років роботи, оскільки продовжувати її було занадто дорого.

Вартість утримання ув'язнених на душу населення там була істотно вищою, ніж в інших виправних установах.

Крім того, корозія від солоного повітря затоки Сан-Франциско означає, що установа потребує додаткового обслуговування для підтримки, яке не потрібне в'язницям в інших місцях.

Нагадаємо, дружині голлівудського актора Джорджа Клуні — Амаль — можуть заборонити в'їзд на територію США. Причиною тому став новий указ Трампа.

Також ми писали, що Трамп відповів, чи планує йти на третій президентський термін.