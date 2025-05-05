Трамп распорядился, чтобы дорогостоящую тюрьму Алькатрас снова открыли

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он распорядился вновь открыть знаменитую тюрьму Алькатрас для отправки туда "самых безжалостных и жестоких преступников Америки". Объект будет перестроен и расширен.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Трамп рассказал, что поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции, ФБР Министерству внутренней безопасности — перестроить и существенно расширить бывшее учреждение строгого режима, которое находится на острове в заливе Сан-Франциско. В своем посте он не раскрыл ни стоимость такого шага, ни ожидаемые сроки повторного открытия.

Bloomberg пишет, что расходы на такую тюрьму, скорее всего, достигнут сотен миллиардов долларов. Издание исходит из бюджетов строительства недавних государственных и федеральных учреждений строгого режима.

Законодатели США также могут иметь право голоса, поскольку Конгрессу, вероятно, понадобится одобрить дополнительное финансирование строительства тюрем, чтобы реализовать план Трампа. Более того, этот план будет накладываться на примерно 3 млрд долларов задолженности по обслуживанию и ремонту, о которых Бюро тюрем сказало в прошлом году Конгрессу, что пытается разобраться.

Что известно про Алькатрас

Согласно Федеральному бюро тюрем, Алькатрас закрыли как федеральную тюрьму в 1963 году после всего 29 лет работы, так как продолжать ее было слишком дорого.

Стоимость содержания заключенных на душу населения там была существенно выше, чем в других исправительных учреждениях.

Кроме того, коррозия от соленого воздуха залива Сан-Франциско означает, что учреждение требует дополнительного обслуживания для поддержания, которое не требуется тюрьмам в других местах.

Напомним, жене голливудского актера Джорджа Клуни — Амаль — могут запретить въезд на территорию США. Причиной тому стал новый указ Трампа.

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