В Калифорнии считают, что Трамп хочет построить в Алькатрасе внутренний ГУЛАГ

Туристы в тюрьме Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Фото: Викимедиа

В Калифорнии местные власти отреагировали на скандальный план президента США Дональда Трампа возобновить работу тюрьмы Алькатрас. Эту идею уже назвали "внутренним ГУЛАГом прямо посреди залива Сан-Франциско".

Об этом сообщает издание Politico.

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Представитель губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом опроверг планы Трампа по восстановлению Алькатраса.

"Похоже, в Вашингтоне, округ Колумбия, снова день отвлечения внимания", — отметили у губернатора Калифорнии.

Сенатор штата Калифорния Скотт Винер в своем заявлении отметил, что предложение "абсурдное", ведь это главная туристическая достопримечательность в районе залива Сан-Франциско, которую ежегодно посещает 1,4 миллиона туристов. Но он также сказал, что этот шаг является частью "длительного крестового похода Трампа с целью саботажа верховенства права".

"Если Трамп серьезно настроен на это, то это лишь еще один шаг в его демонтаже демократии — внутренний ГУЛАГ прямо посреди залива Сан-Франциско", — сказал Винер.

Почетный спикер Нэнси Пелоси в своем заявлении сказала, что предложение "не является серьезным".

"Алькатрас закрылся как федеральная тюрьма более шестидесяти лет назад. Сейчас это очень популярный национальный парк и главная туристическая достопримечательность", — сказала Пелоси.

Кратко об Алькатрасе

Самый известный узник Алькатраса - гангстер Аль Капоне. Фото: Викимедиа

Новини.LIVE информируют, что Алькатрас был построен на острове в 19 веке как военная тюрьма, прежде чем в 1934 году его превратили в федеральную тюрьму для самых опасных заключенных.

Несколько печально известных заключенных провели время в Алькатрасе, включая Аль Капоне, Джорджа "Пулемета" Келли и Уайти Балджера, прежде чем тюрьму закрыли в 1963 году. Сейчас это туристическая достопримечательность, которой управляет Служба национальных парков, и тюрьма признана Национальным историческим памятником.

Напомним, на выходных Дональд Трамп заявил, что он распорядился вновь открыть знаменитую тюрьму Алькатрас для отправки туда "самых безжалостных и жестоких преступников Америки". Объект будет перестроен и расширен.

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