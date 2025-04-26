Прощання з Папою Римським — труну забирають із площі Святого Петра

Похорон Папи Римського Франциска. Фото: Reuters

У суботу, 26 квітня, відбувається прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом Папи вже забирають із площі Святого Петра.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Прощання з Папою Римським — труну забирають із площі

У суботу, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей зібралися на площі Святого Петра, аби попрощатися з понтифіком.

Згодом стало відомо, що труну з тілом Папи Франциска забирають із площі Святого Петра.

Як відомо, Папу Франциска похоронять у римській базиліці Санта Марія Маджоре. Про це бажання понтифік написав у своєму заповіті. Він мав особливий духовний зв’язок із цим місцем.

Труну Папи доставлять до базиліки Діви Марії з Ватикану через Рим.

Зазначимо, що на прощання з Папою Римським прибули делегації з понад 150 країн. Серед присутніх президент Володимир Зеленський із першою леді, президент США Дональд Трамп, 46-й президент США Джо Байден та інші світові лідери.

Раніше ми повідомляли, що у Ватикані 26 квітня відбувається прощання з Папою Римським Франциском.

На церемонії поховання присутні Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською.